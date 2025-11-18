Cherry AI (AIBOT) -rahakkeen tokenomiikka

Cherry AI (AIBOT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Cherry AI (AIBOT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:23:16 (UTC+8)
USD

Cherry AI (AIBOT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Cherry AI (AIBOT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 113.52K
$ 113.52K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 221.50M
$ 221.50M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 512.50K
$ 512.50K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0393
$ 0.0393
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000549106529570219
$ 0.000549106529570219
Nykyinen hinta:
$ 0.0005125
$ 0.0005125

Cherry AI (AIBOT) -rahakkeen tiedot

Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.cherrybot.ai/
Valkoinen paperi:
https://docs.cherrybot.co/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/6V6YhTMR3hXbvHrMmMQ4vMG3gUWwifc57ZsEjRTbAsdH

Cherry AI (AIBOT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Cherry AI (AIBOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä AIBOT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AIBOT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät AIBOT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AIBOT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö