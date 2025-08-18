Lisätietoja AIAGENT-rahakkeesta

AIAGENT-rahakkeen hintatiedot

AIAGENT-rahakkeen valkoinen paperi

AIAGENT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AIAGENT-rahakkeen tokenomiikka

AIAGENT-rahakkeen hintaennuste

AIAGENT-rahakkeen historia

AIAGENT-osto-opas

AIAGENT/fiat-valuuttamuunnin

AIAGENT-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Casper AI-logo

Casper AI – hinta (AIAGENT)

1AIAGENT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0011051
$0.0011051$0.0011051
+6.63%1D
USD
Reaaliaikainen Casper AI (AIAGENT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:55:19 (UTC+8)

Casper AI (AIAGENT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0010021
$ 0.0010021$ 0.0010021
24 h:n matalin
$ 0.0011789
$ 0.0011789$ 0.0011789
24 h:n korkein

$ 0.0010021
$ 0.0010021$ 0.0010021

$ 0.0011789
$ 0.0011789$ 0.0011789

$ 0.01969272625939481
$ 0.01969272625939481$ 0.01969272625939481

$ 0.000638530725507041
$ 0.000638530725507041$ 0.000638530725507041

+0.04%

+6.63%

-5.24%

-5.24%

Casper AI (AIAGENT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0011052. Viimeisen 24 tunnin aikana AIAGENT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0010021 ja korkeimmillaan $ 0.0011789 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIAGENT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01969272625939481, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000638530725507041.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AIAGENT on muuttunut +0.04% viimeisen tunnin aikana, +6.63% 24 tunnin aikana ja -5.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Casper AI (AIAGENT) -rahakkeen markkinatiedot

No.4053

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.69K
$ 99.69K$ 99.69K

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

0.00
0.00 0.00

1,257,857,144
1,257,857,144 1,257,857,144

1,257,857,144
1,257,857,144 1,257,857,144

0.00%

BSC

Casper AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.69K. AIAGENT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1257857144. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.39M.

Casper AI (AIAGENT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Casper AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000068712+6.63%
30 päivää$ -0.000459-29.35%
60 päivää$ +0.0000402+3.77%
90 päivää$ -0.0003008-21.40%
Casper AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AIAGENT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000068712 (+6.63%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Casper AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000459 (-29.35%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Casper AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AIAGENT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000402 (+3.77%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Casper AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0003008 (-21.40%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Casper AI (AIAGENT)?

Tarkista Casper AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Casper AI (AIAGENT)

The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT.

Casper AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Casper AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AIAGENT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Casper AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Casper AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Casper AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Casper AI (AIAGENT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Casper AI (AIAGENT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Casper AI-rahakkeelle.

Tarkista Casper AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Casper AI (AIAGENT) -rahakkeen tokenomiikka

Casper AI (AIAGENT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIAGENT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Casper AI (AIAGENT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Casper AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Casper AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AIAGENT paikallisiin valuuttoihin

1 Casper AI(AIAGENT) - VND
29.083338
1 Casper AI(AIAGENT) - AUD
A$0.00171306
1 Casper AI(AIAGENT) - GBP
0.000817848
1 Casper AI(AIAGENT) - EUR
0.000950472
1 Casper AI(AIAGENT) - USD
$0.0011052
1 Casper AI(AIAGENT) - MYR
RM0.004663944
1 Casper AI(AIAGENT) - TRY
0.045235836
1 Casper AI(AIAGENT) - JPY
¥0.1635696
1 Casper AI(AIAGENT) - ARS
ARS$1.444695336
1 Casper AI(AIAGENT) - RUB
0.089045964
1 Casper AI(AIAGENT) - INR
0.096472908
1 Casper AI(AIAGENT) - IDR
Rp18.118029888
1 Casper AI(AIAGENT) - KRW
1.550065104
1 Casper AI(AIAGENT) - PHP
0.063173232
1 Casper AI(AIAGENT) - EGP
￡E.0.053591148
1 Casper AI(AIAGENT) - BRL
R$0.006067548
1 Casper AI(AIAGENT) - CAD
C$0.001525176
1 Casper AI(AIAGENT) - BDT
0.134414424
1 Casper AI(AIAGENT) - NGN
1.695089448
1 Casper AI(AIAGENT) - COP
$4.4564427
1 Casper AI(AIAGENT) - ZAR
R.0.019595196
1 Casper AI(AIAGENT) - UAH
0.045512136
1 Casper AI(AIAGENT) - VES
Bs0.1514124
1 Casper AI(AIAGENT) - CLP
$1.0687284
1 Casper AI(AIAGENT) - PKR
Rs0.31343472
1 Casper AI(AIAGENT) - KZT
0.593868168
1 Casper AI(AIAGENT) - THB
฿0.036095832
1 Casper AI(AIAGENT) - TWD
NT$0.033697548
1 Casper AI(AIAGENT) - AED
د.إ0.004056084
1 Casper AI(AIAGENT) - CHF
Fr0.00088416
1 Casper AI(AIAGENT) - HKD
HK$0.008631612
1 Casper AI(AIAGENT) - AMD
֏0.42296004
1 Casper AI(AIAGENT) - MAD
.د.م0.009957852
1 Casper AI(AIAGENT) - MXN
$0.020744604
1 Casper AI(AIAGENT) - SAR
ريال0.0041445
1 Casper AI(AIAGENT) - PLN
0.004045032
1 Casper AI(AIAGENT) - RON
лв0.00480762
1 Casper AI(AIAGENT) - SEK
kr0.010632024
1 Casper AI(AIAGENT) - BGN
лв0.001856736
1 Casper AI(AIAGENT) - HUF
Ft0.377713152
1 Casper AI(AIAGENT) - CZK
0.023363928
1 Casper AI(AIAGENT) - KWD
د.ك0.000337086
1 Casper AI(AIAGENT) - ILS
0.003768732
1 Casper AI(AIAGENT) - AOA
Kz1.007467164
1 Casper AI(AIAGENT) - BHD
.د.ب0.0004166604
1 Casper AI(AIAGENT) - BMD
$0.0011052
1 Casper AI(AIAGENT) - DKK
kr0.007095384
1 Casper AI(AIAGENT) - HNL
L0.028889928
1 Casper AI(AIAGENT) - MUR
0.050540796
1 Casper AI(AIAGENT) - NAD
$0.019550988
1 Casper AI(AIAGENT) - NOK
kr0.011250936
1 Casper AI(AIAGENT) - NZD
$0.001889892
1 Casper AI(AIAGENT) - PAB
B/.0.0011052
1 Casper AI(AIAGENT) - PGK
K0.004663944
1 Casper AI(AIAGENT) - QAR
ر.ق0.004022928
1 Casper AI(AIAGENT) - RSD
дин.0.11145942

Casper AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Casper AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Casper AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Casper AI”

Paljonko Casper AI (AIAGENT) on arvoltaan tänään?
AIAGENT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0011052 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AIAGENT-USD-parin nykyinen hinta?
AIAGENT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0011052. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Casper AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AIAGENT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AIAGENT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AIAGENT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli AIAGENT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AIAGENT saavutti ATH-hinnaksi 0.01969272625939481 USD.
Mikä oli AIAGENT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AIAGENT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000638530725507041 USD.
Mikä on AIAGENT-rahakkeen treidausvolyymi?
AIAGENT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.69K USD.
Nouseeko AIAGENT tänä vuonna korkeammalle?
AIAGENT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AIAGENT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:55:19 (UTC+8)

Casper AI (AIAGENT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

AIAGENT-USD-laskin

Summa

AIAGENT
AIAGENT
USD
USD

1 AIAGENT = 0.0011052 USD

Treidaa AIAGENT-rahaketta

AIAGENTUSDT
$0.0011051
$0.0011051$0.0011051
+6.54%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu