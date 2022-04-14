AiDoge (AI2) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AiDoge (AI2) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AiDoge (AI2) -rahakkeen tiedot The AiDoge platform provides an AI-driven meme generation experience for users, adapting to the ever-changing crypto world. It employs advanced AI technology to create relevant memes based on user-provided text prompts. Key aspects include the AI-powered meme generator, text-based prompts, and $AI tokens for purchasing credits. Virallinen verkkosivusto: https://aidoge.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe1283567345349942acdfad3692924a1b16cf3cc Osta AI2-rahaketta nyt!

AiDoge (AI2) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AiDoge (AI2) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 406.00K $ 406.00K $ 406.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0001174 $ 0.0001174 $ 0.0001174 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000164951022737 $ 0.000000164951022737 $ 0.000000164951022737 Nykyinen hinta: $ 0.000000406 $ 0.000000406 $ 0.000000406 Lue lisää AiDoge (AI2) -rahakkeen hinnasta

AiDoge (AI2) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AiDoge (AI2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AI2-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AI2-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AI2-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AI2-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AI2-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään AiDoge (AI2) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AI2-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AI2-rahakkeita MEXCistä nyt!

AiDoge (AI2) -rahakkeen hintahistoria AI2 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AI2-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AI2-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AI2-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AI2-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AI2-rahakkeen hintaennuste nyt!

