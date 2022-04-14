Agoras (AGRS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Agoras (AGRS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Agoras (AGRS) -rahakkeen tiedot Agoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI. Virallinen verkkosivusto: https://tau.net/ Valkoinen paperi: https://tau.net/whitepaper_community_draft.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x738865301a9b7dd80dc3666dd48cf034ec42bdda Osta AGRS-rahaketta nyt!

Agoras (AGRS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Agoras (AGRS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 21.80M $ 21.80M $ 21.80M Kokonaistarjonta: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 29.86M $ 29.86M $ 29.86M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 30.66M $ 30.66M $ 30.66M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.02 $ 4.02 $ 4.02 Kaikkien aikojen alin: $ 0.05397609993815422 $ 0.05397609993815422 $ 0.05397609993815422 Nykyinen hinta: $ 0.73 $ 0.73 $ 0.73 Lue lisää Agoras (AGRS) -rahakkeen hinnasta

Agoras (AGRS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Agoras (AGRS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AGRS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AGRS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AGRS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AGRS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AGRS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Agoras (AGRS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AGRS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AGRS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Agoras (AGRS) -rahakkeen hintahistoria AGRS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AGRS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AGRS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AGRS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AGRS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AGRS-rahakkeen hintaennuste nyt!

