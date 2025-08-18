Lisätietoja AGRS-rahakkeesta

AGRS-rahakkeen hintatiedot

AGRS-rahakkeen valkoinen paperi

AGRS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AGRS-rahakkeen tokenomiikka

AGRS-rahakkeen hintaennuste

AGRS-rahakkeen historia

AGRS-osto-opas

AGRS/fiat-valuuttamuunnin

AGRS-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Agoras-logo

Agoras – hinta (AGRS)

1AGRS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.663
$0.663$0.663
-3.49%1D
USD
Reaaliaikainen Agoras (AGRS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:54:19 (UTC+8)

Agoras (AGRS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.63
$ 0.63$ 0.63
24 h:n matalin
$ 0.719
$ 0.719$ 0.719
24 h:n korkein

$ 0.63
$ 0.63$ 0.63

$ 0.719
$ 0.719$ 0.719

$ 11.438987598091936
$ 11.438987598091936$ 11.438987598091936

$ 0.05397609993815422
$ 0.05397609993815422$ 0.05397609993815422

+1.06%

-3.49%

-16.61%

-16.61%

Agoras (AGRS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.663. Viimeisen 24 tunnin aikana AGRS on vaihdellut alimmillaan $ 0.63 ja korkeimmillaan $ 0.719 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AGRS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 11.438987598091936, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.05397609993815422.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AGRS on muuttunut +1.06% viimeisen tunnin aikana, -3.49% 24 tunnin aikana ja -16.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Agoras (AGRS) -rahakkeen markkinatiedot

No.869

$ 19.80M
$ 19.80M$ 19.80M

$ 21.64K
$ 21.64K$ 21.64K

$ 27.85M
$ 27.85M$ 27.85M

29.86M
29.86M 29.86M

42,000,000
42,000,000 42,000,000

ETH

Agoras-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.80M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 21.64K. AGRS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 29.86M ja sen kokonaistarjonta on 42000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 27.85M.

Agoras (AGRS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Agoras-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.02398-3.49%
30 päivää$ -0.469-41.44%
60 päivää$ -0.046-6.49%
90 päivää$ -0.487-42.35%
Agoras-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AGRS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.02398 (-3.49%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Agoras 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.469 (-41.44%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Agoras-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AGRS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.046 (-6.49%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Agoras-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.487 (-42.35%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Agoras (AGRS)?

Tarkista Agoras-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Agoras (AGRS)

Agoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI.

Agoras on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Agoras-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AGRS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Agoras-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Agoras-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Agoras-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Agoras (AGRS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Agoras (AGRS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Agoras-rahakkeelle.

Tarkista Agoras-rahakkeen hintaennuste nyt!

Agoras (AGRS) -rahakkeen tokenomiikka

Agoras (AGRS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AGRS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Agoras (AGRS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Agoras:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Agoras MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AGRS paikallisiin valuuttoihin

1 Agoras(AGRS) - VND
17,446.845
1 Agoras(AGRS) - AUD
A$1.02765
1 Agoras(AGRS) - GBP
0.49062
1 Agoras(AGRS) - EUR
0.57018
1 Agoras(AGRS) - USD
$0.663
1 Agoras(AGRS) - MYR
RM2.79786
1 Agoras(AGRS) - TRY
27.13659
1 Agoras(AGRS) - JPY
¥98.124
1 Agoras(AGRS) - ARS
ARS$871.22178
1 Agoras(AGRS) - RUB
53.41791
1 Agoras(AGRS) - INR
57.87327
1 Agoras(AGRS) - IDR
Rp10,868.85072
1 Agoras(AGRS) - KRW
928.57128
1 Agoras(AGRS) - PHP
37.91034
1 Agoras(AGRS) - EGP
￡E.32.14224
1 Agoras(AGRS) - BRL
R$3.62661
1 Agoras(AGRS) - CAD
C$0.92157
1 Agoras(AGRS) - BDT
80.63406
1 Agoras(AGRS) - NGN
1,019.99898
1 Agoras(AGRS) - COP
$2,673.38175
1 Agoras(AGRS) - ZAR
R.11.74836
1 Agoras(AGRS) - UAH
27.30234
1 Agoras(AGRS) - VES
Bs90.831
1 Agoras(AGRS) - CLP
$643.11
1 Agoras(AGRS) - PKR
Rs186.91296
1 Agoras(AGRS) - KZT
356.25642
1 Agoras(AGRS) - THB
฿21.63369
1 Agoras(AGRS) - TWD
NT$20.24139
1 Agoras(AGRS) - AED
د.إ2.43321
1 Agoras(AGRS) - CHF
Fr0.5304
1 Agoras(AGRS) - HKD
HK$5.17803
1 Agoras(AGRS) - AMD
֏253.7301
1 Agoras(AGRS) - MAD
.د.م5.97363
1 Agoras(AGRS) - MXN
$12.43125
1 Agoras(AGRS) - SAR
ريال2.48625
1 Agoras(AGRS) - PLN
2.42658
1 Agoras(AGRS) - RON
лв2.88405
1 Agoras(AGRS) - SEK
kr6.37806
1 Agoras(AGRS) - BGN
лв1.11384
1 Agoras(AGRS) - HUF
Ft226.43439
1 Agoras(AGRS) - CZK
14.03571
1 Agoras(AGRS) - KWD
د.ك0.202215
1 Agoras(AGRS) - ILS
2.26083
1 Agoras(AGRS) - AOA
Kz607.69917
1 Agoras(AGRS) - BHD
.د.ب0.249288
1 Agoras(AGRS) - BMD
$0.663
1 Agoras(AGRS) - DKK
kr4.26309
1 Agoras(AGRS) - HNL
L17.43027
1 Agoras(AGRS) - MUR
30.31899
1 Agoras(AGRS) - NAD
$11.74836
1 Agoras(AGRS) - NOK
kr6.74271
1 Agoras(AGRS) - NZD
$1.13373
1 Agoras(AGRS) - PAB
B/.0.663
1 Agoras(AGRS) - PGK
K2.74482
1 Agoras(AGRS) - QAR
ر.ق2.41332
1 Agoras(AGRS) - RSD
дин.66.92985

Agoras-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Agoras toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Agoras-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Agoras”

Paljonko Agoras (AGRS) on arvoltaan tänään?
AGRS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.663 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AGRS-USD-parin nykyinen hinta?
AGRS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.663. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Agoras-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AGRS markkina-arvo on $ 19.80M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AGRS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AGRS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 29.86M USD.
Mikä oli AGRS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AGRS saavutti ATH-hinnaksi 11.438987598091936 USD.
Mikä oli AGRS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AGRS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.05397609993815422 USD.
Mikä on AGRS-rahakkeen treidausvolyymi?
AGRS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 21.64K USD.
Nouseeko AGRS tänä vuonna korkeammalle?
AGRS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AGRS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:54:19 (UTC+8)

Agoras (AGRS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

AGRS-USD-laskin

Summa

AGRS
AGRS
USD
USD

1 AGRS = 0.663 USD

Treidaa AGRS-rahaketta

AGRSUSDT
$0.663
$0.663$0.663
-2.92%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu