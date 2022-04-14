AgriDex (AGRI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AgriDex (AGRI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AgriDex (AGRI) -rahakkeen tiedot AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment. Virallinen verkkosivusto: www.agridex.com Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1yuo1lPssoiisbtmNprYxKl6arq3hqvdM/view Block Explorer: https://solscan.io/token/AGRidUXLeDij9CJprkZx7WBXtTQC67jtfiwz293mVrJ Osta AGRI-rahaketta nyt!

AgriDex (AGRI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AgriDex (AGRI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.71M $ 5.71M $ 5.71M Kokonaistarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 284.00M $ 284.00M $ 284.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 20.09M $ 20.09M $ 20.09M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.17801 $ 0.17801 $ 0.17801 Kaikkien aikojen alin: $ 0.013029282758555884 $ 0.013029282758555884 $ 0.013029282758555884 Nykyinen hinta: $ 0.02009 $ 0.02009 $ 0.02009 Lue lisää AgriDex (AGRI) -rahakkeen hinnasta

AgriDex (AGRI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AgriDex (AGRI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AGRI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AGRI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AGRI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AGRI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AGRI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään AgriDex (AGRI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AGRI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AGRI-rahakkeita MEXCistä nyt!

AgriDex (AGRI) -rahakkeen hintahistoria AGRI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AGRI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AGRI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AGRI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AGRI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AGRI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!