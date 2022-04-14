iAgent Protocol (AGNT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu iAgent Protocol (AGNT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

iAgent Protocol (AGNT) -rahakkeen tiedot Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain. Virallinen verkkosivusto: https://www.iagentpro.com Valkoinen paperi: https://docs.iagentpro.com Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x521ebb84ea82ee65154b68ecfe3a7292fb3779d6 Osta AGNT-rahaketta nyt!

iAgent Protocol (AGNT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu iAgent Protocol (AGNT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.62 $ 0.62 $ 0.62 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000801109477813986 $ 0.000801109477813986 $ 0.000801109477813986 Nykyinen hinta: $ 0.001357 $ 0.001357 $ 0.001357 Lue lisää iAgent Protocol (AGNT) -rahakkeen hinnasta

iAgent Protocol (AGNT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset iAgent Protocol (AGNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AGNT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AGNT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AGNT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AGNT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AGNT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään iAgent Protocol (AGNT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AGNT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AGNT-rahakkeita MEXCistä nyt!

iAgent Protocol (AGNT) -rahakkeen hintahistoria AGNT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AGNT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AGNT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AGNT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AGNT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AGNT-rahakkeen hintaennuste nyt!

