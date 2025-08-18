Lisätietoja AGNT-rahakkeesta

iAgent Protocol-logo

iAgent Protocol – hinta (AGNT)

Reaaliaikainen iAgent Protocol (AGNT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:54:04 (UTC+8)

iAgent Protocol (AGNT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

-4.80%

-4.80%

iAgent Protocol (AGNT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00121. Viimeisen 24 tunnin aikana AGNT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00121 ja korkeimmillaan $ 0.001394 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AGNT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0204407079781192, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000801109477813986.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AGNT on muuttunut -6.93% viimeisen tunnin aikana, -6.92% 24 tunnin aikana ja -4.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

iAgent Protocol (AGNT) -rahakkeen markkinatiedot

iAgent Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 330.51. AGNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.21M.

iAgent Protocol (AGNT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän iAgent Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00008996-6.92%
30 päivää$ -0.000585-32.60%
60 päivää$ -0.000995-45.13%
90 päivää$ -0.00282-69.98%
iAgent Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AGNT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00008996 (-6.92%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

iAgent Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000585 (-32.60%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

iAgent Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AGNT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000995 (-45.13%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

iAgent Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00282 (-69.98%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle iAgent Protocol (AGNT)?

Tarkista iAgent Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on iAgent Protocol (AGNT)

Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain.

iAgent Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja iAgent Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AGNT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue iAgent Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään iAgent Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

iAgent Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon iAgent Protocol (AGNT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko iAgent Protocol (AGNT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita iAgent Protocol-rahakkeelle.

Tarkista iAgent Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

iAgent Protocol (AGNT) -rahakkeen tokenomiikka

iAgent Protocol (AGNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AGNT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

iAgent Protocol (AGNT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa iAgent Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa iAgent Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AGNT paikallisiin valuuttoihin

iAgent Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton iAgent Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”iAgent Protocol”

Paljonko iAgent Protocol (AGNT) on arvoltaan tänään?
AGNT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00121 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AGNT-USD-parin nykyinen hinta?
AGNT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00121. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on iAgent Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AGNT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AGNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AGNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli AGNT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AGNT saavutti ATH-hinnaksi 0.0204407079781192 USD.
Mikä oli AGNT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AGNT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000801109477813986 USD.
Mikä on AGNT-rahakkeen treidausvolyymi?
AGNT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 330.51 USD.
Nouseeko AGNT tänä vuonna korkeammalle?
AGNT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AGNT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:54:04 (UTC+8)

iAgent Protocol (AGNT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

