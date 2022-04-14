AGII (AGII) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AGII (AGII) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AGII (AGII) -rahakkeen tiedot AGII It's a AI Tool Generator for web3. The $AGII token powers the AGII platform. All payments for AGII products and services are made using the AGII token. AGII supports secure crypto payment processing methods as well as traditional payment channels such as credit cards, debit cards. This ensures safe and reliable transactions for users and businesses alike and a broader access. Virallinen verkkosivusto: https://agii.app Valkoinen paperi: https://litepaper.agii.app Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x328fD053C4BB968875aFD9aD0aF36Fcf4A0BddA9 Osta AGII-rahaketta nyt!

AGII (AGII) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AGII (AGII) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 64.70K $ 64.70K $ 64.70K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.05993 $ 0.05993 $ 0.05993 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000010435050734632 $ 0.000010435050734632 $ 0.000010435050734632 Nykyinen hinta: $ 0.00001294 $ 0.00001294 $ 0.00001294 Lue lisää AGII (AGII) -rahakkeen hinnasta

AGII (AGII) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AGII (AGII) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AGII-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AGII-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AGII-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AGII-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AGII-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään AGII (AGII) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AGII-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AGII-rahakkeita MEXCistä nyt!

AGII (AGII) -rahakkeen hintahistoria AGII -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AGII-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AGII-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AGII-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AGII-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AGII-rahakkeen hintaennuste nyt!

