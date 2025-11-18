AGI Alpha (AGIALPHA) -rahakkeen tokenomiikka

AGI Alpha (AGIALPHA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu AGI Alpha (AGIALPHA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:23:10 (UTC+8)
USD

AGI Alpha (AGIALPHA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu AGI Alpha (AGIALPHA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.34M
$ 3.34M
Kokonaistarjonta:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.34M
$ 3.34M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.03709
$ 0.03709
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000577276480339268
$ 0.000577276480339268
Nykyinen hinta:
$ 0.0033403
$ 0.0033403

AGI Alpha (AGIALPHA) -rahakkeen tiedot

Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.

Virallinen verkkosivusto:
https://agialpha.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/tWKHzXd5PRmxTF5cMfJkm2Ua3TcjwNNoSRUqx6Apump

AGI Alpha (AGIALPHA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

AGI Alpha (AGIALPHA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä AGIALPHA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AGIALPHA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät AGIALPHA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AGIALPHA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!


Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

