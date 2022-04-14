AEROBUD (AEROBUD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AEROBUD (AEROBUD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AEROBUD (AEROBUD) -rahakkeen tiedot AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin. Virallinen verkkosivusto: https://aerobud.org/ Valkoinen paperi: https://docs.aerobud.org/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xfad8cb754230dbfd249db0e8eccb5142dd675a0d Osta AEROBUD-rahaketta nyt!

AEROBUD (AEROBUD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AEROBUD (AEROBUD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 9.68M $ 9.68M $ 9.68M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.98M $ 9.98M $ 9.98M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03246 $ 0.03246 $ 0.03246 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000498990731193964 $ 0.000498990731193964 $ 0.000498990731193964 Nykyinen hinta: $ 0.00998 $ 0.00998 $ 0.00998 Lue lisää AEROBUD (AEROBUD) -rahakkeen hinnasta

AEROBUD (AEROBUD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AEROBUD (AEROBUD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AEROBUD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AEROBUD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AEROBUD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AEROBUD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AEROBUD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään AEROBUD (AEROBUD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AEROBUD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AEROBUD-rahakkeita MEXCistä nyt!

AEROBUD (AEROBUD) -rahakkeen hintahistoria AEROBUD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AEROBUD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AEROBUD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AEROBUD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AEROBUD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AEROBUD-rahakkeen hintaennuste nyt!

