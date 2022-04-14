Aiden Labs (ADN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Aiden Labs (ADN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Aiden Labs (ADN) -rahakkeen tiedot Aiden Labs is the AI platform that’s helps users access their favorite AI tools, such as ChatGPT, Claude, Gemini, and Deepseek, through chat apps like Telegram. Users can generate images, videos, and conduct research all in one place for one price. Virallinen verkkosivusto: https://www.aidenlabs.ai/ Valkoinen paperi: https://aiden-labs.gitbook.io/aiden-labs/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xf7A2A10b9f4AA9fBF057620f0da2169FfBC1e134 Osta ADN-rahaketta nyt!

Aiden Labs (ADN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Aiden Labs (ADN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.96M $ 5.96M $ 5.96M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.04242 $ 0.04242 $ 0.04242 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00149 $ 0.00149 $ 0.00149 Lue lisää Aiden Labs (ADN) -rahakkeen hinnasta

Aiden Labs (ADN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Aiden Labs (ADN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ADN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ADN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ADN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ADN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Aiden Labs (ADN) -rahakkeen hintahistoria ADN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ADN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ADN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ADN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ADN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ADN-rahakkeen hintaennuste nyt!

