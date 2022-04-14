ApeBond (ABOND) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ApeBond (ABOND) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ApeBond (ABOND) -rahakkeen tiedot ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner. Virallinen verkkosivusto: https://ape.bond/ Valkoinen paperi: https://docs.ape.bond Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x34294afabcbaffc616ac6614f6d2e17260b78bed Osta ABOND-rahaketta nyt!

ApeBond (ABOND) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ApeBond (ABOND) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 579.04K $ 579.04K $ 579.04K Kokonaistarjonta: $ 455.80M $ 455.80M $ 455.80M Kierrossa oleva tarjonta: $ 343.76M $ 343.76M $ 343.76M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.11136 $ 0.11136 $ 0.11136 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000855833319246407 $ 0.000855833319246407 $ 0.000855833319246407 Nykyinen hinta: $ 0.0016844 $ 0.0016844 $ 0.0016844 Lue lisää ApeBond (ABOND) -rahakkeen hinnasta

ApeBond (ABOND) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ApeBond (ABOND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ABOND-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ABOND-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ABOND-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ABOND-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

