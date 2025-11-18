Airbnb (ABNBON) -rahakkeen tokenomiikka

Airbnb (ABNBON) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Airbnb (ABNBON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:57:51 (UTC+8)
USD

Airbnb (ABNBON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Airbnb (ABNBON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M
Kokonaistarjonta:
$ 8.81K
$ 8.81K$ 8.81K
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 8.81K
$ 8.81K$ 8.81K
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 133.62
$ 133.62$ 133.62
Kaikkien aikojen alin:
$ 116.3795118425523
$ 116.3795118425523$ 116.3795118425523
Nykyinen hinta:
$ 117.23
$ 117.23$ 117.23

Airbnb (ABNBON) -rahakkeen tiedot

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Virallinen verkkosivusto:
https://app.ondo.finance/assets/abnbon
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xb035c3d5083bdc80074F380aeBc9Fcb68aBa0A28

Airbnb (ABNBON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Airbnb (ABNBON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ABNBON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ABNBON-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ABNBON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ABNBON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ABNBON-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Airbnb (ABNBON) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ABNBON-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Airbnb (ABNBON) -rahakkeen hintahistoria

ABNBON -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

ABNBON-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ABNBON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ABNBON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö