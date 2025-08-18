Lisätietoja AAACAT-rahakkeesta

AAA Cat-logo

AAA Cat – hinta (AAACAT)

1AAACAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00008888
$0.00008888$0.00008888
-0.80%1D
USD
Reaaliaikainen AAA Cat (AAACAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:53:09 (UTC+8)

AAA Cat (AAACAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00008209
$ 0.00008209$ 0.00008209
24 h:n matalin
$ 0.0000898
$ 0.0000898$ 0.0000898
24 h:n korkein

$ 0.00008209
$ 0.00008209$ 0.00008209

$ 0.0000898
$ 0.0000898$ 0.0000898

$ 0.003230805141191998
$ 0.003230805141191998$ 0.003230805141191998

$ 0.000055807348677511
$ 0.000055807348677511$ 0.000055807348677511

-0.05%

-0.80%

-20.14%

-20.14%

AAA Cat (AAACAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00008886. Viimeisen 24 tunnin aikana AAACAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00008209 ja korkeimmillaan $ 0.0000898 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AAACAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.003230805141191998, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000055807348677511.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AAACAT on muuttunut -0.05% viimeisen tunnin aikana, -0.80% 24 tunnin aikana ja -20.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AAA Cat (AAACAT) -rahakkeen markkinatiedot

No.5108

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.66K
$ 55.66K$ 55.66K

$ 888.60K
$ 888.60K$ 888.60K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

SUI

AAA Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.66K. AAACAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 888.60K.

AAA Cat (AAACAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän AAA Cat-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000007168-0.80%
30 päivää$ -0.00002119-19.26%
60 päivää$ +0.00000134+1.53%
90 päivää$ -0.00008065-47.58%
AAA Cat-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AAACAT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000007168 (-0.80%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

AAA Cat 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00002119 (-19.26%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

AAA Cat-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AAACAT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000134 (+1.53%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

AAA Cat-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00008065 (-47.58%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle AAA Cat (AAACAT)?

Tarkista AAA Cat-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on AAA Cat (AAACAT)

aaa cat is a meme coin on the Sui chain.

AAA Cat on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja AAA Cat-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AAACAT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue AAA Cat-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään AAA Cat-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

AAA Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AAA Cat (AAACAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AAA Cat (AAACAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AAA Cat-rahakkeelle.

Tarkista AAA Cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

AAA Cat (AAACAT) -rahakkeen tokenomiikka

AAA Cat (AAACAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AAACAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

AAA Cat (AAACAT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa AAA Cat:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa AAA Cat MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AAACAT paikallisiin valuuttoihin

AAA Cat-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton AAA Cat toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen AAA Cat-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AAA Cat”

Paljonko AAA Cat (AAACAT) on arvoltaan tänään?
AAACAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00008886 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AAACAT-USD-parin nykyinen hinta?
AAACAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00008886. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AAA Cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AAACAT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AAACAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AAACAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli AAACAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AAACAT saavutti ATH-hinnaksi 0.003230805141191998 USD.
Mikä oli AAACAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AAACAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000055807348677511 USD.
Mikä on AAACAT-rahakkeen treidausvolyymi?
AAACAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.66K USD.
Nouseeko AAACAT tänä vuonna korkeammalle?
AAACAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AAACAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:53:09 (UTC+8)

AAA Cat (AAACAT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

AAACAT-USD-laskin

Summa

AAACAT
AAACAT
USD
USD

1 AAACAT = 0.00008886 USD

Treidaa AAACAT-rahaketta

AAACATUSDT
$0.00008888
$0.00008888$0.00008888
-0.80%

