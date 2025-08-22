717ai by Virtuals – hinta (WIRE)
+0.54%
-1.53%
+3,110.72%
+3,110.72%
717ai by Virtuals (WIRE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00536689. Viimeisen 24 tunnin aikana WIRE on vaihdellut alimmillaan $ 0.0048162 ja korkeimmillaan $ 0.00616098 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WIRE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00926912, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WIRE on muuttunut +0.54% viimeisen tunnin aikana, -1.53% 24 tunnin aikana ja +3,110.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
717ai by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.12M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WIRE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 954.81M ja sen kokonaistarjonta on 963858724.4672161. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.17M.
Tämän päivän aikana 717ai by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana 717ai by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.2139638387.
Viimeisten 60 päivän aikana 717ai by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.1208625527.
Viimeisten 90 päivän aikana 717ai by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.0046887314407172206.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-1.53%
|30 päivää
|$ +0.2139638387
|+3,986.74%
|60 päivää
|$ +0.1208625527
|+2,252.00%
|90 päivää
|$ +0.0046887314407172206
|+691.39%
717ai is an AI OTC Settlement Agent designed to interpret institutional-grade market data, execute on-chain investment strategies, enhance OTC settlement timelines/pricing, and aggregate stablecoin conversions. Additionally, $WIRE token grants access to institutional-grade market insights and other price data via 717ai Terminal. A $WIRE token buyback and burn model is funded via settlement revenue earned by 717ai.
