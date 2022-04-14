4TRUMP (4WIN) -rahakkeen tokenomiikka
4TRUMP (4WIN) -rahakkeen tiedot
What is the project about? 4TRUMP (4WIN) is a revolutionary meme coin that aims to unite the power of meme culture and the spirit of innovation under one banner. The project draws inspiration from the enigmatic figures of Donald Trump, blending their influence and the meme-centric ethos into a cryptocurrency that is as engaging as it is powerful. With the vision of creating a meme coin that transcends the boundaries of traditional digital currencies, 4TRUMP (4WIN) is poised to redefine the landscape of meme coins in the blockchain ecosystem.
What makes your project unique? The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen 4TRUMP grow massively and achieve alot of success in a short time frame
History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, 4TRUMP has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future.
What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community.
What can your token be used for? 4TRUMP (4WIN) is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders.
4TRUMP (4WIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu 4TRUMP (4WIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
4TRUMP (4WIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
4TRUMP (4WIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä 4WIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta 4WIN-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät 4WIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu 4WIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
4WIN-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne 4WIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? 4WIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.