4th Pillar FOUR-logo

4th Pillar FOUR – hinta (FOUR)

Ei listattu

1FOUR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00020164
$0.00020164
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen 4th Pillar FOUR (FOUR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:57:15 (UTC+8)

4th Pillar FOUR (FOUR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.07579
$ 0.07579

$ 0
$ 0

--

--

-7.87%

-7.87%

4th Pillar FOUR (FOUR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FOUR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FOUR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07579, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FOUR on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -7.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

4th Pillar FOUR (FOUR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 41.44K
$ 41.44K

--
----

$ 80.66K
$ 80.66K

205.53M
205.53M

400,000,000.0
400,000,000.0

4th Pillar FOUR-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 41.44K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FOUR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 205.53M ja sen kokonaistarjonta on 400000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 80.66K.

4th Pillar FOUR (FOUR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana 4th Pillar FOUR – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana 4th Pillar FOUR – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana 4th Pillar FOUR – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana 4th Pillar FOUR – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-21.52%
60 päivää$ 0+20.37%
90 päivää$ 0--

Mikä on 4th Pillar FOUR (FOUR)

FOUR token; technical component solving RTA, MTO & Grant models in the ecosystem of Web3 Communication.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

4th Pillar FOUR (FOUR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

4th Pillar FOUR-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon 4th Pillar FOUR (FOUR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko 4th Pillar FOUR (FOUR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita 4th Pillar FOUR-rahakkeelle.

Tarkista 4th Pillar FOUR-rahakkeen hintaennuste nyt!

FOUR paikallisiin valuuttoihin

4th Pillar FOUR (FOUR) -rahakkeen tokenomiikka

4th Pillar FOUR (FOUR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FOUR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”4th Pillar FOUR (FOUR)”

Paljonko 4th Pillar FOUR (FOUR) on arvoltaan tänään?
FOUR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FOUR-USD-parin nykyinen hinta?
FOUR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on 4th Pillar FOUR-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FOUR markkina-arvo on $ 41.44K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FOUR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FOUR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 205.53M USD.
Mikä oli FOUR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FOUR saavutti ATH-hinnaksi 0.07579 USD.
Mikä oli FOUR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FOUR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FOUR-rahakkeen treidausvolyymi?
FOUR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FOUR tänä vuonna korkeammalle?
FOUR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FOUR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.