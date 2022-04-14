4EVERLAND (4EVER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu 4EVERLAND (4EVER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

4EVERLAND (4EVER) -rahakkeen tiedot 4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform that integrates storage, networking, and computational capabilities. Focused on the DePIN+AI track, 4EVERLAND helps developers smoothly transition from Web2 to Web3, providing infrastructure for millions of Web3 developers and applications. Virallinen verkkosivusto: https://www.4everland.org Valkoinen paperi: https://docs.4everland.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe355De6a6043b0580Ff5A26b46051A4809B12793 Osta 4EVER-rahaketta nyt!

4EVERLAND (4EVER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu 4EVERLAND (4EVER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 30.42M $ 30.42M $ 30.42M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001000731990503339 $ 0.001000731990503339 $ 0.001000731990503339 Nykyinen hinta: $ 0.003042 $ 0.003042 $ 0.003042 Lue lisää 4EVERLAND (4EVER) -rahakkeen hinnasta

4EVERLAND (4EVER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset 4EVERLAND (4EVER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä 4EVER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta 4EVER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät 4EVER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu 4EVER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka 4EVER-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään 4EVERLAND (4EVER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita 4EVER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan 4EVER-rahakkeita MEXCistä nyt!

4EVERLAND (4EVER) -rahakkeen hintahistoria 4EVER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu 4EVER-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

4EVER-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne 4EVER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? 4EVER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso 4EVER-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!