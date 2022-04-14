MOON (2MOON) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MOON (2MOON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MOON (2MOON) -rahakkeen tiedot MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape. Virallinen verkkosivusto: https://moon.ws/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.moon.ws/moon-whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x817b32d386cFc1F872de306DfAeDfDa36429cA1E Osta 2MOON-rahaketta nyt!

MOON (2MOON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MOON (2MOON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 83.76K $ 83.76K $ 83.76K Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 43.47B $ 43.47B $ 43.47B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 192.70K $ 192.70K $ 192.70K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00068 $ 0.00068 $ 0.00068 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000001022454904529 $ 0.000001022454904529 $ 0.000001022454904529 Nykyinen hinta: $ 0.000001927 $ 0.000001927 $ 0.000001927 Lue lisää MOON (2MOON) -rahakkeen hinnasta

MOON (2MOON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MOON (2MOON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä 2MOON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta 2MOON-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät 2MOON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu 2MOON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka 2MOON-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MOON (2MOON) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita 2MOON-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan 2MOON-rahakkeita MEXCistä nyt!

MOON (2MOON) -rahakkeen hintahistoria 2MOON -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu 2MOON-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

2MOON-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne 2MOON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? 2MOON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso 2MOON-rahakkeen hintaennuste nyt!

