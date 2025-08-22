Lisätietoja 21M-rahakkeesta

21M-rahakkeen hintatiedot

21M-rahakkeen valkoinen paperi

21M-rahakkeen virallinen verkkosivusto

21M-rahakkeen tokenomiikka

21M-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

21Million-logo

21Million – hinta (21M)

Ei listattu

121M - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03671944
$0.03671944$0.03671944
+3.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen 21Million (21M) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:03:36 (UTC+8)

21Million (21M) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03539736
$ 0.03539736$ 0.03539736
24 h:n matalin
$ 0.03720864
$ 0.03720864$ 0.03720864
24 h:n korkein

$ 0.03539736
$ 0.03539736$ 0.03539736

$ 0.03720864
$ 0.03720864$ 0.03720864

$ 0.085285
$ 0.085285$ 0.085285

$ 0.01591473
$ 0.01591473$ 0.01591473

-0.34%

+3.73%

+7.27%

+7.27%

21Million (21M) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03671944. Viimeisen 24 tunnin aikana 21M on vaihdellut alimmillaan $ 0.03539736 ja korkeimmillaan $ 0.03720864 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. 21M-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.085285, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01591473.

Lyhyen aikavälin tuloksissa 21M on muuttunut -0.34% viimeisen tunnin aikana, +3.73% 24 tunnin aikana ja +7.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

21Million (21M) -rahakkeen markkinatiedot

$ 641.03K
$ 641.03K$ 641.03K

--
----

$ 656.45K
$ 656.45K$ 656.45K

17.46M
17.46M 17.46M

17,877,308.60142697
17,877,308.60142697 17,877,308.60142697

21Million-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 641.03K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. 21M-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.46M ja sen kokonaistarjonta on 17877308.60142697. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 656.45K.

21Million (21M) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana 21Million – USD -hinta muuttui $ +0.00132208.
Viimeisten 30 päivän aikana 21Million – USD -hinnan muutos oli $ -0.0042798820.
Viimeisten 60 päivän aikana 21Million – USD -hinnan muutos oli $ +0.0141277017.
Viimeisten 90 päivän aikana 21Million – USD -hinnan muutos oli $ +0.010570078640860928.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00132208+3.73%
30 päivää$ -0.0042798820-11.65%
60 päivää$ +0.0141277017+38.47%
90 päivää$ +0.010570078640860928+40.42%

Mikä on 21Million (21M)

21Million is a unique token backed by multiple cryptocurrencies and equipped with an innovative hybrid burning mechanism.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

21Million-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon 21Million (21M) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko 21Million (21M) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita 21Million-rahakkeelle.

Tarkista 21Million-rahakkeen hintaennuste nyt!

21M paikallisiin valuuttoihin

21Million (21M) -rahakkeen tokenomiikka

21Million (21M) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää 21M-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”21Million (21M)”

Paljonko 21Million (21M) on arvoltaan tänään?
21M-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03671944 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on 21M-USD-parin nykyinen hinta?
21M -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03671944. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on 21Million-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen 21M markkina-arvo on $ 641.03K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on 21M-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
21M-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.46M USD.
Mikä oli 21M-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
21M saavutti ATH-hinnaksi 0.085285 USD.
Mikä oli 21M-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
21M-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01591473 USD.
Mikä on 21M-rahakkeen treidausvolyymi?
21M-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko 21M tänä vuonna korkeammalle?
21M saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso 21M-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:03:36 (UTC+8)

21Million (21M) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.