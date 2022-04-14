R0AR TOKEN (1R0R) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu R0AR TOKEN (1R0R) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

R0AR TOKEN (1R0R) -rahakkeen tiedot R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all. Virallinen verkkosivusto: https://r0ar.io/ Valkoinen paperi: https://mirror.xyz/r0ar.eth/pwh71xQKHW5sKOmassbAGiL-eEfxnQMZTJw7FkMl9YA Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb0415D55f2C87b7f99285848bd341C367FeAc1ea Osta 1R0R-rahaketta nyt!

R0AR TOKEN (1R0R) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu R0AR TOKEN (1R0R) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 376.10M $ 376.10M $ 376.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03774 $ 0.03774 $ 0.03774 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003689277531738991 $ 0.003689277531738991 $ 0.003689277531738991 Nykyinen hinta: $ 0.03761 $ 0.03761 $ 0.03761 Lue lisää R0AR TOKEN (1R0R) -rahakkeen hinnasta

R0AR TOKEN (1R0R) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset R0AR TOKEN (1R0R) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä 1R0R-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta 1R0R-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät 1R0R-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu 1R0R-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka 1R0R-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään R0AR TOKEN (1R0R) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita 1R0R-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan 1R0R-rahakkeita MEXCistä nyt!

R0AR TOKEN (1R0R) -rahakkeen hintahistoria 1R0R -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu 1R0R-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

1R0R-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne 1R0R-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? 1R0R-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso 1R0R-rahakkeen hintaennuste nyt!

