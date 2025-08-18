R0AR TOKEN (1R0R) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03376. Viimeisen 24 tunnin aikana 1R0R on vaihdellut alimmillaan $ 0.02983 ja korkeimmillaan $ 0.03443 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. 1R0R-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.05359728874422925, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003689277531738991.
Lyhyen aikavälin tuloksissa 1R0R on muuttunut -0.18% viimeisen tunnin aikana, +13.06% 24 tunnin aikana ja +36.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
R0AR TOKEN (1R0R) -rahakkeen markkinatiedot
No.5870
--
----
$ 10.37K
$ 337.60M
--
----
10,000,000,000
1,000,000,000,010
ETH
R0AR TOKEN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.37K. 1R0R-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000010. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 337.60M.
R0AR TOKEN (1R0R) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän R0AR TOKEN-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0038997
+13.06%
30 päivää
$ +0.01246
+58.49%
60 päivää
$ +0.02376
+237.60%
90 päivää
$ +0.02376
+237.60%
R0AR TOKEN-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään 1R0R-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0038997 (+13.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
R0AR TOKEN 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.01246 (+58.49%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
R0AR TOKEN-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, 1R0R-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02376 (+237.60%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
R0AR TOKEN-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.02376 (+237.60%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle R0AR TOKEN (1R0R)?
R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.
R0AR TOKEN on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja R0AR TOKEN-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista 1R0R-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue R0AR TOKEN-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään R0AR TOKEN-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
R0AR TOKEN-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon R0AR TOKEN (1R0R) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko R0AR TOKEN (1R0R) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita R0AR TOKEN-rahakkeelle.
R0AR TOKEN (1R0R) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää 1R0R-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
R0AR TOKEN (1R0R) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa R0AR TOKEN:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa R0AR TOKEN MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
