R0AR TOKEN-logo

R0AR TOKEN – hinta (1R0R)

11R0R - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03376
$0.03376$0.03376
+13.06%1D
USD
Reaaliaikainen R0AR TOKEN (1R0R) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:52:40 (UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02983
$ 0.02983$ 0.02983
24 h:n matalin
$ 0.03443
$ 0.03443$ 0.03443
24 h:n korkein

$ 0.02983
$ 0.02983$ 0.02983

$ 0.03443
$ 0.03443$ 0.03443

$ 0.05359728874422925
$ 0.05359728874422925$ 0.05359728874422925

$ 0.003689277531738991
$ 0.003689277531738991$ 0.003689277531738991

-0.18%

+13.06%

+36.45%

+36.45%

R0AR TOKEN (1R0R) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03376. Viimeisen 24 tunnin aikana 1R0R on vaihdellut alimmillaan $ 0.02983 ja korkeimmillaan $ 0.03443 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. 1R0R-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.05359728874422925, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003689277531738991.

Lyhyen aikavälin tuloksissa 1R0R on muuttunut -0.18% viimeisen tunnin aikana, +13.06% 24 tunnin aikana ja +36.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

R0AR TOKEN (1R0R) -rahakkeen markkinatiedot

No.5870

--
----

$ 10.37K
$ 10.37K$ 10.37K

$ 337.60M
$ 337.60M$ 337.60M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

1,000,000,000,010
1,000,000,000,010 1,000,000,000,010

ETH

R0AR TOKEN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.37K. 1R0R-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000010. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 337.60M.

R0AR TOKEN (1R0R) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän R0AR TOKEN-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0038997+13.06%
30 päivää$ +0.01246+58.49%
60 päivää$ +0.02376+237.60%
90 päivää$ +0.02376+237.60%
R0AR TOKEN-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään 1R0R-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0038997 (+13.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

R0AR TOKEN 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.01246 (+58.49%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

R0AR TOKEN-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, 1R0R-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02376 (+237.60%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

R0AR TOKEN-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.02376 (+237.60%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle R0AR TOKEN (1R0R)?

Tarkista R0AR TOKEN-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja R0AR TOKEN-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista 1R0R-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue R0AR TOKEN-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään R0AR TOKEN-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

R0AR TOKEN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon R0AR TOKEN (1R0R) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko R0AR TOKEN (1R0R) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita R0AR TOKEN-rahakkeelle.

Tarkista R0AR TOKEN-rahakkeen hintaennuste nyt!

R0AR TOKEN (1R0R) -rahakkeen tokenomiikka

R0AR TOKEN (1R0R) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää 1R0R-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

R0AR TOKEN (1R0R) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa R0AR TOKEN:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa R0AR TOKEN MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

R0AR TOKEN-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton R0AR TOKEN toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen R0AR TOKEN-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”R0AR TOKEN”

Paljonko R0AR TOKEN (1R0R) on arvoltaan tänään?
1R0R-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03376 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on 1R0R-USD-parin nykyinen hinta?
1R0R -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03376. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on R0AR TOKEN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen 1R0R markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on 1R0R-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
1R0R-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli 1R0R-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
1R0R saavutti ATH-hinnaksi 0.05359728874422925 USD.
Mikä oli 1R0R-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
1R0R-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003689277531738991 USD.
Mikä on 1R0R-rahakkeen treidausvolyymi?
1R0R-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.37K USD.
Nouseeko 1R0R tänä vuonna korkeammalle?
1R0R saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso 1R0R-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:52:40 (UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

