1INCH (1INCH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu 1INCH (1INCH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

1INCH (1INCH) -rahakkeen tiedot The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit. Virallinen verkkosivusto: https://1inch.linktr.sh/ Valkoinen paperi: https://1inch.linktr.sh/documentation Block Explorer: https://solscan.io/token/AjkPkq3nsyDe1yKcbyZT7N4aK4Evv9om9tzhQD3wsRC Osta 1INCH-rahaketta nyt!

1INCH (1INCH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu 1INCH (1INCH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 364.92M $ 364.92M $ 364.92M Kokonaistarjonta: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 392.10M $ 392.10M $ 392.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 8.3 $ 8.3 $ 8.3 Kaikkien aikojen alin: $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 Nykyinen hinta: $ 0.2614 $ 0.2614 $ 0.2614 Lue lisää 1INCH (1INCH) -rahakkeen hinnasta

1INCH (1INCH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset 1INCH (1INCH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä 1INCH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta 1INCH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät 1INCH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu 1INCH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka 1INCH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään 1INCH (1INCH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita 1INCH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan 1INCH-rahakkeita MEXCistä nyt!

1INCH (1INCH) -rahakkeen hintahistoria 1INCH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu 1INCH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

1INCH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne 1INCH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? 1INCH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso 1INCH-rahakkeen hintaennuste nyt!

