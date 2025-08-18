Mikä on 1INCH (1INCH)

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

1INCH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon 1INCH (1INCH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko 1INCH (1INCH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita 1INCH-rahakkeelle.

1INCH (1INCH) -rahakkeen tokenomiikka

1INCH (1INCH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää 1INCH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

1INCH (1INCH) -ostamisen perusteet

1INCH-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton 1INCH toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”1INCH” Paljonko 1INCH (1INCH) on arvoltaan tänään? 1INCH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2528 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on 1INCH-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.2528 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo 1INCH -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on 1INCH-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen 1INCH markkina-arvo on $ 352.86M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on 1INCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? 1INCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.40B USD . Mikä oli 1INCH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? 1INCH saavutti ATH-hinnaksi 7.86665504 USD . Mikä oli 1INCH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? 1INCH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.1494993160665512 USD . Mikä on 1INCH-rahakkeen treidausvolyymi? 1INCH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 736.89K USD . Nouseeko 1INCH tänä vuonna korkeammalle? 1INCH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso 1INCH-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

