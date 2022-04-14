Bitcoin Cats (1CAT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Bitcoin Cats (1CAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Bitcoin Cats (1CAT) -rahakkeen tiedot Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others. Virallinen verkkosivusto: https://www.bitcoincats.world/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x508e00d5cef397b02d260d035e5ee80775e4c821 Osta 1CAT-rahaketta nyt!

Bitcoin Cats (1CAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bitcoin Cats (1CAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.01688 $ 0.01688 $ 0.01688 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000194261263790231 $ 0.000194261263790231 $ 0.000194261263790231 Nykyinen hinta: $ 0.0003148 $ 0.0003148 $ 0.0003148 Lue lisää Bitcoin Cats (1CAT) -rahakkeen hinnasta

Bitcoin Cats (1CAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bitcoin Cats (1CAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä 1CAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta 1CAT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät 1CAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu 1CAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Bitcoin Cats (1CAT) -rahakkeen hintahistoria 1CAT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu 1CAT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

1CAT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne 1CAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? 1CAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso 1CAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

