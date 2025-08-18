Lisätietoja 1CAT-rahakkeesta

1CAT-rahakkeen hintatiedot

1CAT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

1CAT-rahakkeen tokenomiikka

1CAT-rahakkeen hintaennuste

1CAT-rahakkeen historia

1CAT-osto-opas

1CAT/fiat-valuuttamuunnin

1CAT-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Bitcoin Cats-logo

Bitcoin Cats – hinta (1CAT)

11CAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0002426
$0.0002426$0.0002426
-1.10%1D
USD
Reaaliaikainen Bitcoin Cats (1CAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:52:14 (UTC+8)

Bitcoin Cats (1CAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0002039
$ 0.0002039$ 0.0002039
24 h:n matalin
$ 0.0002637
$ 0.0002637$ 0.0002637
24 h:n korkein

$ 0.0002039
$ 0.0002039$ 0.0002039

$ 0.0002637
$ 0.0002637$ 0.0002637

$ 0.016101506977943353
$ 0.016101506977943353$ 0.016101506977943353

$ 0.000194261263790231
$ 0.000194261263790231$ 0.000194261263790231

0.00%

-1.09%

-4.38%

-4.38%

Bitcoin Cats (1CAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0002426. Viimeisen 24 tunnin aikana 1CAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0002039 ja korkeimmillaan $ 0.0002637 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. 1CAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.016101506977943353, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000194261263790231.

Lyhyen aikavälin tuloksissa 1CAT on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -1.09% 24 tunnin aikana ja -4.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bitcoin Cats (1CAT) -rahakkeen markkinatiedot

No.4610

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 161.33
$ 161.33$ 161.33

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

0.00
0.00 0.00

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

0.00%

ETH

Bitcoin Cats-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 161.33. 1CAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 5000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.21M.

Bitcoin Cats (1CAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Bitcoin Cats-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000002698-1.09%
30 päivää$ -0.0000335-12.14%
60 päivää$ +0.0000388+19.03%
90 päivää$ -0.0000354-12.74%
Bitcoin Cats-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään 1CAT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000002698 (-1.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Bitcoin Cats 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000335 (-12.14%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Bitcoin Cats-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, 1CAT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000388 (+19.03%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Bitcoin Cats-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000354 (-12.74%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Bitcoin Cats (1CAT)?

Tarkista Bitcoin Cats-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Bitcoin Cats (1CAT)

Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others.

Bitcoin Cats on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Bitcoin Cats-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista 1CAT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Bitcoin Cats-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Bitcoin Cats-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Bitcoin Cats-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bitcoin Cats (1CAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bitcoin Cats (1CAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bitcoin Cats-rahakkeelle.

Tarkista Bitcoin Cats-rahakkeen hintaennuste nyt!

Bitcoin Cats (1CAT) -rahakkeen tokenomiikka

Bitcoin Cats (1CAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää 1CAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Bitcoin Cats (1CAT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Bitcoin Cats:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Bitcoin Cats MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

1CAT paikallisiin valuuttoihin

1 Bitcoin Cats(1CAT) - VND
6.384019
1 Bitcoin Cats(1CAT) - AUD
A$0.00037603
1 Bitcoin Cats(1CAT) - GBP
0.000179524
1 Bitcoin Cats(1CAT) - EUR
0.000208636
1 Bitcoin Cats(1CAT) - USD
$0.0002426
1 Bitcoin Cats(1CAT) - MYR
RM0.001023772
1 Bitcoin Cats(1CAT) - TRY
0.009929618
1 Bitcoin Cats(1CAT) - JPY
¥0.0359048
1 Bitcoin Cats(1CAT) - ARS
ARS$0.317121868
1 Bitcoin Cats(1CAT) - RUB
0.019546282
1 Bitcoin Cats(1CAT) - INR
0.021176554
1 Bitcoin Cats(1CAT) - IDR
Rp3.977048544
1 Bitcoin Cats(1CAT) - KRW
0.340251352
1 Bitcoin Cats(1CAT) - PHP
0.013867016
1 Bitcoin Cats(1CAT) - EGP
￡E.0.011763674
1 Bitcoin Cats(1CAT) - BRL
R$0.001331874
1 Bitcoin Cats(1CAT) - CAD
C$0.000334788
1 Bitcoin Cats(1CAT) - BDT
0.029505012
1 Bitcoin Cats(1CAT) - NGN
0.372085324
1 Bitcoin Cats(1CAT) - COP
$0.97822385
1 Bitcoin Cats(1CAT) - ZAR
R.0.004301298
1 Bitcoin Cats(1CAT) - UAH
0.009990268
1 Bitcoin Cats(1CAT) - VES
Bs0.0332362
1 Bitcoin Cats(1CAT) - CLP
$0.2345942
1 Bitcoin Cats(1CAT) - PKR
Rs0.06880136
1 Bitcoin Cats(1CAT) - KZT
0.130358684
1 Bitcoin Cats(1CAT) - THB
฿0.007923316
1 Bitcoin Cats(1CAT) - TWD
NT$0.007396874
1 Bitcoin Cats(1CAT) - AED
د.إ0.000890342
1 Bitcoin Cats(1CAT) - CHF
Fr0.00019408
1 Bitcoin Cats(1CAT) - HKD
HK$0.001894706
1 Bitcoin Cats(1CAT) - AMD
֏0.09284302
1 Bitcoin Cats(1CAT) - MAD
.د.م0.002185826
1 Bitcoin Cats(1CAT) - MXN
$0.004553602
1 Bitcoin Cats(1CAT) - SAR
ريال0.00090975
1 Bitcoin Cats(1CAT) - PLN
0.000887916
1 Bitcoin Cats(1CAT) - RON
лв0.00105531
1 Bitcoin Cats(1CAT) - SEK
kr0.002333812
1 Bitcoin Cats(1CAT) - BGN
лв0.000407568
1 Bitcoin Cats(1CAT) - HUF
Ft0.082910976
1 Bitcoin Cats(1CAT) - CZK
0.005128564
1 Bitcoin Cats(1CAT) - KWD
د.ك0.000073993
1 Bitcoin Cats(1CAT) - ILS
0.000827266
1 Bitcoin Cats(1CAT) - AOA
Kz0.221146882
1 Bitcoin Cats(1CAT) - BHD
.د.ب0.0000914602
1 Bitcoin Cats(1CAT) - BMD
$0.0002426
1 Bitcoin Cats(1CAT) - DKK
kr0.001557492
1 Bitcoin Cats(1CAT) - HNL
L0.006341564
1 Bitcoin Cats(1CAT) - MUR
0.011094098
1 Bitcoin Cats(1CAT) - NAD
$0.004291594
1 Bitcoin Cats(1CAT) - NOK
kr0.002469668
1 Bitcoin Cats(1CAT) - NZD
$0.000414846
1 Bitcoin Cats(1CAT) - PAB
B/.0.0002426
1 Bitcoin Cats(1CAT) - PGK
K0.001023772
1 Bitcoin Cats(1CAT) - QAR
ر.ق0.000883064
1 Bitcoin Cats(1CAT) - RSD
дин.0.02446621

Bitcoin Cats-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Bitcoin Cats toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Bitcoin Cats-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bitcoin Cats”

Paljonko Bitcoin Cats (1CAT) on arvoltaan tänään?
1CAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0002426 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on 1CAT-USD-parin nykyinen hinta?
1CAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0002426. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bitcoin Cats-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen 1CAT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on 1CAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
1CAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli 1CAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
1CAT saavutti ATH-hinnaksi 0.016101506977943353 USD.
Mikä oli 1CAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
1CAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000194261263790231 USD.
Mikä on 1CAT-rahakkeen treidausvolyymi?
1CAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 161.33 USD.
Nouseeko 1CAT tänä vuonna korkeammalle?
1CAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso 1CAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:52:14 (UTC+8)

Bitcoin Cats (1CAT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1CAT-USD-laskin

Summa

1CAT
1CAT
USD
USD

1 1CAT = 0.0002426 USD

Treidaa 1CAT-rahaketta

1CATUSDT
$0.0002426
$0.0002426$0.0002426
-1.09%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu