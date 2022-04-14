1984 (1984) -rahakkeen tokenomiikka
The 1984 Project is a decentralized cryptocurrency project inspired by the themes of surveillance, control and freedom of speech in George Orwell's novel 1984. Through a unique token economy model and an active ecosystem of creators and enthusiasts, the project aims to stimulate a global discussion about privacy, decentralization, and countering centralized systems. 1984 tokens are at the heart of this ecosystem, driving creative collaboration and decentralized governance. The goal of 1984 is to convey the spirit of decentralization and free expression in the form of meme coins, while making participants aware of the true philosophy of blockchain technology. It is hoped that with the joint efforts of the community, 1984 can not only be a financial tool, but also a cultural symbol.
1984 (1984) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
1984 (1984) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä 1984-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta 1984-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
1984-rahakkeen hintaennuste
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.