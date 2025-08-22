Lisätietoja MVG-rahakkeesta

MVG-rahakkeen hintatiedot

MVG-rahakkeen tokenomiikka

MVG-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

100 Men vs 1 Gorilla-logo

100 Men vs 1 Gorilla – hinta (MVG)

Ei listattu

1MVG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen 100 Men vs 1 Gorilla (MVG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:40:30 (UTC+8)

100 Men vs 1 Gorilla (MVG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00004623
$ 0.00004623$ 0.00004623
24 h:n matalin
$ 0.00004815
$ 0.00004815$ 0.00004815
24 h:n korkein

$ 0.00004623
$ 0.00004623$ 0.00004623

$ 0.00004815
$ 0.00004815$ 0.00004815

$ 0.00640873
$ 0.00640873$ 0.00640873

$ 0.00003992
$ 0.00003992$ 0.00003992

+0.70%

-0.26%

-12.56%

-12.56%

100 Men vs 1 Gorilla (MVG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00004744. Viimeisen 24 tunnin aikana MVG on vaihdellut alimmillaan $ 0.00004623 ja korkeimmillaan $ 0.00004815 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MVG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00640873, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00003992.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MVG on muuttunut +0.70% viimeisen tunnin aikana, -0.26% 24 tunnin aikana ja -12.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

100 Men vs 1 Gorilla (MVG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 47.21K
$ 47.21K$ 47.21K

--
----

$ 47.21K
$ 47.21K$ 47.21K

999.49M
999.49M 999.49M

999,487,982.829689
999,487,982.829689 999,487,982.829689

100 Men vs 1 Gorilla-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 47.21K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MVG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.49M ja sen kokonaistarjonta on 999487982.829689. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 47.21K.

100 Men vs 1 Gorilla (MVG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana 100 Men vs 1 Gorilla – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana 100 Men vs 1 Gorilla – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000146100.
Viimeisten 60 päivän aikana 100 Men vs 1 Gorilla – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000213995.
Viimeisten 90 päivän aikana 100 Men vs 1 Gorilla – USD -hinnan muutos oli $ -0.00008288920230082346.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.26%
30 päivää$ -0.0000146100-30.79%
60 päivää$ -0.0000213995-45.10%
90 päivää$ -0.00008288920230082346-63.59%

Mikä on 100 Men vs 1 Gorilla (MVG)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

100 Men vs 1 Gorilla-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon 100 Men vs 1 Gorilla (MVG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko 100 Men vs 1 Gorilla (MVG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita 100 Men vs 1 Gorilla-rahakkeelle.

Tarkista 100 Men vs 1 Gorilla-rahakkeen hintaennuste nyt!

MVG paikallisiin valuuttoihin

100 Men vs 1 Gorilla (MVG) -rahakkeen tokenomiikka

100 Men vs 1 Gorilla (MVG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MVG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”100 Men vs 1 Gorilla (MVG)”

Paljonko 100 Men vs 1 Gorilla (MVG) on arvoltaan tänään?
MVG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00004744 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MVG-USD-parin nykyinen hinta?
MVG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00004744. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on 100 Men vs 1 Gorilla-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MVG markkina-arvo on $ 47.21K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MVG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MVG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.49M USD.
Mikä oli MVG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MVG saavutti ATH-hinnaksi 0.00640873 USD.
Mikä oli MVG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MVG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00003992 USD.
Mikä on MVG-rahakkeen treidausvolyymi?
MVG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MVG tänä vuonna korkeammalle?
MVG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MVG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:40:30 (UTC+8)

100 Men vs 1 Gorilla (MVG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.