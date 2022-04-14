10 figs (FIGS) -rahakkeen tokenomiikka
10 figs (FIGS) -rahakkeen tiedot
10 figs is literally 10 figs
limited supply of ten delicious figs
symbol of wealth & prosperity for centuries, now available on Solana.
wtf is 10 figs?
$figs is an entirely original meta
let’s break it down 👇
figs is commonly used slang by CT shitposters, even normie traders and 9-to-5ers
6 figs, 7 figs, 8 figs, 9 figs, 10 figs
what you earn, what you hold, what you’re worth, what you fumble, It’s all measured and discussed in figs
tokenomics:
tl:dr there are only 10 $figs
Unlike your average 1,000,000,000 supply dogs, cats and stonks. Only 10 figs were created, and there will only ever be 10
memes part 1:
beyond numbers & tokenomics…
figs is a just a f****** fruit
figs are frequently mentioned in the bible, symbolizing knowledge, prosperity & enlightenment. In ancient greece figs were considered a sacred fruit.
memes part 2:
fig heads
we’re all just degens trying to make more figs. figs are on the mind, always. The fig head is a symbol of the degen, figga chads, political & cultural figgas.
memes part 3:
fig season
As a new meta unlike any other, its time will come. Figgas are humble fig farmers, they plant seeds, tend to their crops, work for their bags and wait patiently to harvest figs when most ripe
fig season is coming.
memes part 4:
fig brained = high IQ + retardio
A unique meta, that is also super retarded, the perfect recipe for any memecoin.
the community:
what is a meme without a community?
Their day one figgas and new holders alike stay, look out for each other and raid hard. Cooking up 500+ original memes, gifs, videos and stickers in the process
it’s always a sunny day on the farm, so lock in
10 figs (FIGS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu 10 figs (FIGS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
10 figs (FIGS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
10 figs (FIGS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä FIGS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FIGS-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät FIGS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FIGS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
