10 figs (FIGS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $5,882.3. Viimeisen 24 tunnin aikana FIGS on vaihdellut alimmillaan $ 5,764.44 ja korkeimmillaan $ 5,973.23 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FIGS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 117,193, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 3,359.95.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FIGS on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.84% 24 tunnin aikana ja -13.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
10 figs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 58.82K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FIGS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00 ja sen kokonaistarjonta on 10.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 58.82K.
Tämän päivän aikana 10 figs – USD -hinta muuttui $ -50.35119428214.
Viimeisten 30 päivän aikana 10 figs – USD -hinnan muutos oli $ -573.4307214300.
Viimeisten 60 päivän aikana 10 figs – USD -hinnan muutos oli $ -636.0413344000.
Viimeisten 90 päivän aikana 10 figs – USD -hinnan muutos oli $ -321.60904592677.
10 figs is literally 10 figs limited supply of ten delicious figs symbol of wealth & prosperity for centuries, now available on Solana. wtf is 10 figs? $figs is an entirely original meta let’s break it down 👇 figs is commonly used slang by CT shitposters, even normie traders and 9-to-5ers 6 figs, 7 figs, 8 figs, 9 figs, 10 figs what you earn, what you hold, what you’re worth, what you fumble, It’s all measured and discussed in figs tokenomics: tl:dr there are only 10 $figs Unlike your average 1,000,000,000 supply dogs, cats and stonks. Only 10 figs were created, and there will only ever be 10 memes part 1: beyond numbers & tokenomics… figs is a just a f****** fruit figs are frequently mentioned in the bible, symbolizing knowledge, prosperity & enlightenment. In ancient greece figs were considered a sacred fruit. memes part 2: fig heads we’re all just degens trying to make more figs. figs are on the mind, always. The fig head is a symbol of the degen, figga chads, political & cultural figgas. memes part 3: fig season As a new meta unlike any other, its time will come. Figgas are humble fig farmers, they plant seeds, tend to their crops, work for their bags and wait patiently to harvest figs when most ripe fig season is coming. memes part 4: fig brained = high IQ + retardio A unique meta, that is also super retarded, the perfect recipe for any memecoin. the community: what is a meme without a community? Their day one figgas and new holders alike stay, look out for each other and raid hard. Cooking up 500+ original memes, gifs, videos and stickers in the process it’s always a sunny day on the farm, so lock in
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
