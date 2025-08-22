0xsim by Virtuals – hinta (SAGE)
0xsim by Virtuals (SAGE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00208636. Viimeisen 24 tunnin aikana SAGE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00204953 ja korkeimmillaan $ 0.00216251 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SAGE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00919017, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SAGE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -3.42% 24 tunnin aikana ja -4.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
0xsim by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.09M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SAGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.09M.
Tämän päivän aikana 0xsim by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana 0xsim by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.0044359124.
Viimeisten 60 päivän aikana 0xsim by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.0048484836.
Viimeisten 90 päivän aikana 0xsim by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009121929982106958.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-3.42%
|30 päivää
|$ +0.0044359124
|+212.61%
|60 päivää
|$ +0.0048484836
|+232.39%
|90 päivää
|$ +0.0009121929982106958
|+77.69%
Your AI-powered key to navigating crypto with confidence: 0xsim.ai. We deliver real-time market analytics, deep token insights, and intelligent AI analysis across all major EVM networks and Solana. Easily understand the market with clear charts, volume data, and trend analysis. Our AI, uniquely trained on comprehensive token data, provides actionable insights, putting expert analysis at your fingertips. Trade smarter with our upcoming limitless limit orders, allowing you to trigger trades based on virtually any future event you can describe – quantitative or qualitative. Utilizing reliable 0xv2 for EVM and Jupiter for Solana, 0xsim.ai makes sophisticated crypto tools accessible through the power of AI. Visit terminal.0xsim.ai to get started!
