0xPrivacy – hinta (0XP)

Ei listattu

10XP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00013035
$0.00013035
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen 0xPrivacy (0XP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:41:37 (UTC+8)

0xPrivacy (0XP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00394401
$ 0.00394401

$ 0
$ 0

--

--

0.00%

0.00%

0xPrivacy (0XP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana 0XP on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. 0XP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00394401, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa 0XP on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

0xPrivacy (0XP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 15.64K
$ 15.64K

--
--

$ 15.64K
$ 15.64K

120.00M
120.00M

120,000,000.0
120,000,000.0

0xPrivacy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.64K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. 0XP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 120.00M ja sen kokonaistarjonta on 120000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.64K.

0xPrivacy (0XP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana 0xPrivacy – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana 0xPrivacy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana 0xPrivacy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana 0xPrivacy – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+29.22%
60 päivää$ 0+99.74%
90 päivää$ 0--

Mikä on 0xPrivacy (0XP)

0xPrivacy is an innovative token on the Ethereum blockchain, designed to offer a comprehensive suite of privacy and safety tools for its users. A unique feature of this project is its commitment to sharing all revenue generated from these tools with token holders, ensuring a fair and equitable distribution of value among the community. With 0xPrivacy, users can enjoy enhanced security while benefiting financially from the project’s success.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

0xPrivacy (0XP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

0xPrivacy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon 0xPrivacy (0XP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko 0xPrivacy (0XP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita 0xPrivacy-rahakkeelle.

Tarkista 0xPrivacy-rahakkeen hintaennuste nyt!

0XP paikallisiin valuuttoihin

0xPrivacy (0XP) -rahakkeen tokenomiikka

0xPrivacy (0XP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää 0XP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”0xPrivacy (0XP)”

Paljonko 0xPrivacy (0XP) on arvoltaan tänään?
0XP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on 0XP-USD-parin nykyinen hinta?
0XP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on 0xPrivacy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen 0XP markkina-arvo on $ 15.64K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on 0XP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
0XP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 120.00M USD.
Mikä oli 0XP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
0XP saavutti ATH-hinnaksi 0.00394401 USD.
Mikä oli 0XP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
0XP-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on 0XP-rahakkeen treidausvolyymi?
0XP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko 0XP tänä vuonna korkeammalle?
0XP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso 0XP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.