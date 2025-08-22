0xMonk by Virtuals – hinta (MONK)
-0.33%
-16.96%
+74.16%
+74.16%
0xMonk by Virtuals (MONK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00507419. Viimeisen 24 tunnin aikana MONK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00505712 ja korkeimmillaan $ 0.00611053 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MONK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01200774, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MONK on muuttunut -0.33% viimeisen tunnin aikana, -16.96% 24 tunnin aikana ja +74.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
0xMonk by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MONK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.07M.
Tämän päivän aikana 0xMonk by Virtuals – USD -hinta muuttui $ -0.001036346420001292.
Viimeisten 30 päivän aikana 0xMonk by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.0278719867.
Viimeisten 60 päivän aikana 0xMonk by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.0338808882.
Viimeisten 90 päivän aikana 0xMonk by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.0036476471343827675.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.001036346420001292
|-16.96%
|30 päivää
|$ +0.0278719867
|+549.29%
|60 päivää
|$ +0.0338808882
|+667.71%
|90 päivää
|$ +0.0036476471343827675
|+255.70%
0xMonk is your 24/7 AI investment partner that not only discovers opportunities but takes action while you sleep—whether it’s monitoring markets, optimizing yields, or deploying capital across DeFi strategies, 0xMonk transforms insights and execution into real returns. Made by FereAI.xyz, which is a platform to deploy Autonomous agents for Research and Trading. Users can use the UI to interact with AI and developers can use the infrastructure of FereAI to create their own agents in seconds.
