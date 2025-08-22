Lisätietoja 0XGAS-rahakkeesta

0xGasless-logo

0xGasless – hinta (0XGAS)

Ei listattu

10XGAS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.569742
$0.569742$0.569742
-10.70%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen 0xGasless (0XGAS) -hintakaavio
0xGasless (0XGAS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.56094
$ 0.56094$ 0.56094
24 h:n matalin
$ 0.638263
$ 0.638263$ 0.638263
24 h:n korkein

$ 0.56094
$ 0.56094$ 0.56094

$ 0.638263
$ 0.638263$ 0.638263

$ 1.39
$ 1.39$ 1.39

$ 0.03713505
$ 0.03713505$ 0.03713505

+0.50%

-10.61%

-13.97%

-13.97%

0xGasless (0XGAS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.570505. Viimeisen 24 tunnin aikana 0XGAS on vaihdellut alimmillaan $ 0.56094 ja korkeimmillaan $ 0.638263 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. 0XGAS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.39, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03713505.

Lyhyen aikavälin tuloksissa 0XGAS on muuttunut +0.50% viimeisen tunnin aikana, -10.61% 24 tunnin aikana ja -13.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

0xGasless (0XGAS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.28M
$ 6.28M$ 6.28M

--
----

$ 6.28M
$ 6.28M$ 6.28M

11.00M
11.00M 11.00M

11,000,000.0
11,000,000.0 11,000,000.0

0xGasless-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.28M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. 0XGAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.00M ja sen kokonaistarjonta on 11000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.28M.

0xGasless (0XGAS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana 0xGasless – USD -hinta muuttui $ -0.0677572850156268.
Viimeisten 30 päivän aikana 0xGasless – USD -hinnan muutos oli $ -0.2674936492.
Viimeisten 60 päivän aikana 0xGasless – USD -hinnan muutos oli $ -0.1591287346.
Viimeisten 90 päivän aikana 0xGasless – USD -hinnan muutos oli $ -0.0266723257624672.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0677572850156268-10.61%
30 päivää$ -0.2674936492-46.88%
60 päivää$ -0.1591287346-27.89%
90 päivää$ -0.0266723257624672-4.46%

Mikä on 0xGasless (0XGAS)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

0xGasless (0XGAS) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

0xGasless-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon 0xGasless (0XGAS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko 0xGasless (0XGAS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita 0xGasless-rahakkeelle.

Tarkista 0xGasless-rahakkeen hintaennuste nyt!

0XGAS paikallisiin valuuttoihin

0xGasless (0XGAS) -rahakkeen tokenomiikka

0xGasless (0XGAS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää 0XGAS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”0xGasless (0XGAS)”

Paljonko 0xGasless (0XGAS) on arvoltaan tänään?
0XGAS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.570505 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on 0XGAS-USD-parin nykyinen hinta?
0XGAS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.570505. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on 0xGasless-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen 0XGAS markkina-arvo on $ 6.28M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on 0XGAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
0XGAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.00M USD.
Mikä oli 0XGAS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
0XGAS saavutti ATH-hinnaksi 1.39 USD.
Mikä oli 0XGAS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
0XGAS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03713505 USD.
Mikä on 0XGAS-rahakkeen treidausvolyymi?
0XGAS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko 0XGAS tänä vuonna korkeammalle?
0XGAS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso 0XGAS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.