0xBitcoin-logo

0xBitcoin – hinta (0XBTC)

Ei listattu

10XBTC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.232889
$0.232889$0.232889
+13.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen 0xBitcoin (0XBTC) -hintakaavio
0xBitcoin (0XBTC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.165158
$ 0.165158$ 0.165158
24 h:n matalin
$ 0.236422
$ 0.236422$ 0.236422
24 h:n korkein

$ 0.165158
$ 0.165158$ 0.165158

$ 0.236422
$ 0.236422$ 0.236422

$ 4.66
$ 4.66$ 4.66

$ 0.03406293
$ 0.03406293$ 0.03406293

-0.21%

+13.89%

-4.33%

-4.33%

0xBitcoin (0XBTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.232889. Viimeisen 24 tunnin aikana 0XBTC on vaihdellut alimmillaan $ 0.165158 ja korkeimmillaan $ 0.236422 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. 0XBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.66, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03406293.

Lyhyen aikavälin tuloksissa 0XBTC on muuttunut -0.21% viimeisen tunnin aikana, +13.89% 24 tunnin aikana ja -4.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

0xBitcoin (0XBTC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

--
----

$ 4.91M
$ 4.91M$ 4.91M

10.84M
10.84M 10.84M

20,998,852.04906835
20,998,852.04906835 20,998,852.04906835

0xBitcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.53M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. 0XBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.84M ja sen kokonaistarjonta on 20998852.04906835. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.91M.

0xBitcoin (0XBTC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana 0xBitcoin – USD -hinta muuttui $ +0.02840436.
Viimeisten 30 päivän aikana 0xBitcoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0357803672.
Viimeisten 60 päivän aikana 0xBitcoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.1423805561.
Viimeisten 90 päivän aikana 0xBitcoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.1516043504494482.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.02840436+13.89%
30 päivää$ -0.0357803672-15.36%
60 päivää$ +0.1423805561+61.14%
90 päivää$ +0.1516043504494482+186.51%

Mikä on 0xBitcoin (0XBTC)

The first pure mined ERC20 Token for Ethereum, using the soliditySHA3 hashing algorithm. This is a smart contract which follows the original Satoshi Nakamoto whitepaper to form a fundamentally sound trustless currency. This combines the scarcity and fair distribution model of Bitcoin with the speed and extensibility of the Ethereum network. Thus, it is named 0xBitcoin or 0xBTC where 0x represents the Ethereum Network and ecosystem.

0xBitcoin (0XBTC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

0xBitcoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon 0xBitcoin (0XBTC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko 0xBitcoin (0XBTC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita 0xBitcoin-rahakkeelle.

Tarkista 0xBitcoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

0XBTC paikallisiin valuuttoihin

0xBitcoin (0XBTC) -rahakkeen tokenomiikka

0xBitcoin (0XBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää 0XBTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”0xBitcoin (0XBTC)”

Paljonko 0xBitcoin (0XBTC) on arvoltaan tänään?
0XBTC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.232889 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on 0XBTC-USD-parin nykyinen hinta?
0XBTC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.232889. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on 0xBitcoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen 0XBTC markkina-arvo on $ 2.53M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on 0XBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
0XBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.84M USD.
Mikä oli 0XBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
0XBTC saavutti ATH-hinnaksi 4.66 USD.
Mikä oli 0XBTC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
0XBTC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03406293 USD.
Mikä on 0XBTC-rahakkeen treidausvolyymi?
0XBTC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko 0XBTC tänä vuonna korkeammalle?
0XBTC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso 0XBTC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
