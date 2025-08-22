000 Capital – hinta (000)
+0.87%
-4.28%
-13.56%
-13.56%
000 Capital (000) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana 000 on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. 000-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00244654, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa 000 on muuttunut +0.87% viimeisen tunnin aikana, -4.28% 24 tunnin aikana ja -13.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
000 Capital-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 166.82K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. 000-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 166.82K.
Tämän päivän aikana 000 Capital – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana 000 Capital – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana 000 Capital – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana 000 Capital – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-4.28%
|30 päivää
|$ 0
|-34.42%
|60 päivää
|$ 0
|-7.50%
|90 päivää
|$ 0
|--
000 Capital is utilizing the Aixbt terminal to provide hand-picked alpha and an edge in the crypto market. We provide users with access to a holder-only TG channel and are actively working on other revenue streams that will be shared with holders. Some of the revenue streams are: Trading, LPing, Refs, RWAs etc. We also have a deal flow for private deals coming soon. The capital will be managed by the core group of 000, while every holder will be rewarded. Currently we are actively and successfully trading and farming already while the RWA partnerships and projects are close to being finished
