1000 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00016776
$0.00016776$0.00016776
-4.20%1D
Reaaliaikainen 000 Capital (000) -hintakaavio
000 Capital (000) -rahakkeen hintatiedot (USD)

000 Capital (000) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana 000 on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. 000-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00244654, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa 000 on muuttunut +0.87% viimeisen tunnin aikana, -4.28% 24 tunnin aikana ja -13.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

000 Capital (000) -rahakkeen markkinatiedot

000 Capital-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 166.82K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. 000-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 166.82K.

000 Capital (000) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana 000 Capital – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana 000 Capital – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana 000 Capital – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana 000 Capital – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-4.28%
30 päivää$ 0-34.42%
60 päivää$ 0-7.50%
90 päivää$ 0--

Mikä on 000 Capital (000)

000 Capital is utilizing the Aixbt terminal to provide hand-picked alpha and an edge in the crypto market. We provide users with access to a holder-only TG channel and are actively working on other revenue streams that will be shared with holders. Some of the revenue streams are: Trading, LPing, Refs, RWAs etc. We also have a deal flow for private deals coming soon. The capital will be managed by the core group of 000, while every holder will be rewarded. Currently we are actively and successfully trading and farming already while the RWA partnerships and projects are close to being finished

000 Capital (000) -resurssi

000 Capital-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon 000 Capital (000) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko 000 Capital (000) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita 000 Capital-rahakkeelle.

Tarkista 000 Capital-rahakkeen hintaennuste nyt!

000 paikallisiin valuuttoihin

000 Capital (000) -rahakkeen tokenomiikka

000 Capital (000) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää 000-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”000 Capital (000)”

Paljonko 000 Capital (000) on arvoltaan tänään?
000-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on 000-USD-parin nykyinen hinta?
000 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on 000 Capital-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen 000 markkina-arvo on $ 166.82K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on 000-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
000-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli 000-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
000 saavutti ATH-hinnaksi 0.00244654 USD.
Mikä oli 000-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
000-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on 000-rahakkeen treidausvolyymi?
000-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko 000 tänä vuonna korkeammalle?
000 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso 000-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
000 Capital (000) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.