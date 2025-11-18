MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Yunai by Virtuals (YUNAI) /

Yunai by Virtuals (YUNAI) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Yunai by Virtuals-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon YUNAI kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Yunai by Virtuals-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Yunai by Virtuals-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Yunai by Virtuals (YUNAI) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Yunai by Virtuals saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.002535 vuonna 2025. Yunai by Virtuals (YUNAI) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Yunai by Virtuals saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.002661 vuonna 2026. Yunai by Virtuals (YUNAI) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan YUNAI-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.002794 10.25% kasvuvauhdilla. Yunai by Virtuals (YUNAI) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan YUNAI-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.002934 15.76% kasvuvauhdilla. Yunai by Virtuals (YUNAI) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti YUNAI-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.003081 ja kasvuvauhti 21.55%. Yunai by Virtuals (YUNAI) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti YUNAI-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.003235 ja kasvuvauhti 27.63%. Yunai by Virtuals (YUNAI) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Yunai by Virtuals-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.005270. Yunai by Virtuals (YUNAI) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Yunai by Virtuals-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.008584. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.002535 0.00%

2026 $ 0.002661 5.00%

2027 $ 0.002794 10.25%

2028 $ 0.002934 15.76%

2029 $ 0.003081 21.55%

2030 $ 0.003235 27.63%

2031 $ 0.003397 34.01%

2032 $ 0.003567 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.003745 47.75%

2034 $ 0.003932 55.13%

2035 $ 0.004129 62.89%

2036 $ 0.004335 71.03%

2037 $ 0.004552 79.59%

2038 $ 0.004780 88.56%

2039 $ 0.005019 97.99%

2040 $ 0.005270 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Yunai by Virtuals-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.002535 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.002535 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.002537 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.002545 0.41% Yunai by Virtuals (YUNAI) -hintaennuste tänään YUNAI-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.002535 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Yunai by Virtuals (YUNAI) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) YUNAI-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.002535 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Yunai by Virtuals (YUNAI) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste YUNAI-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.002537 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Yunai by Virtuals (YUNAI) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin YUNAI-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.002545 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Yunai by Virtuals-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M Kierrossa oleva tarjonta 1.00B 1.00B 1.00B Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- YUNAI-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi YUNAI-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 1.00B ja sen markkina-arvo on $ 2.54M. Näytä YUNAI-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Yunai by Virtuals-hinta Viimeisimpien Yunai by Virtuals-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Yunai by Virtuals-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.002535USD. Yunai by Virtuals-rahakkeiden (YUNAI) kierrossa oleva tarjonta on 1.00B YUNAI , jolloin sen markkina-arvo on $2,540,338 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 2.02% $ 0 $ 0.002660 $ 0.002411

7 päivää -11.42% $ -0.000289 $ 0.003021 $ 0.002257

30 päivää 13.05% $ 0.000330 $ 0.003021 $ 0.002257 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Yunai by Virtuals-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa 2.02% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Yunai by Virtuals-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.003021 ja alimmillaan $0.002257 . Sen hinta on muuttunut -11.42% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee YUNAI-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Yunai by Virtuals-rahakkeiden hinta on muuttunut 13.05% , joka heijastaa noin $0.000330 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että YUNAI-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Yunai by Virtuals (YUNAI) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Yunai by Virtuals-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia YUNAI-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Yunai by Virtuals-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee YUNAI-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Yunai by Virtuals-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee YUNAI-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi YUNAI-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Yunai by Virtuals-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi YUNAI-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

YUNAI-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako YUNAI-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan YUNAI saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on YUNAI-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Yunai by Virtuals (YUNAI) -hintaennustetyökalun mukaan YUNAI-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi YUNAI maksaa vuonna 2026? 1 Yunai by Virtuals (YUNAI) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan YUNAI-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta YUNAI-rahakkeille vuonna 2027? Yunai by Virtuals (YUNAI) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 YUNAI-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on YUNAI-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Yunai by Virtuals (YUNAI) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on YUNAI-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Yunai by Virtuals (YUNAI) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi YUNAI maksaa vuonna 2030? 1 Yunai by Virtuals (YUNAI) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan YUNAI-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on YUNAI-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Yunai by Virtuals (YUNAI) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 YUNAI-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.