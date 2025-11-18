YieldFi yToken (YUSD) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi YieldFi yToken-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste YieldFi yToken-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) YieldFi yToken (YUSD) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella YieldFi yToken saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.14 vuonna 2025. YieldFi yToken (YUSD) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella YieldFi yToken saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.1969 vuonna 2026. YieldFi yToken (YUSD) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan YUSD-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 1.2568 10.25% kasvuvauhdilla. YieldFi yToken (YUSD) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan YUSD-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 1.3196 15.76% kasvuvauhdilla. YieldFi yToken (YUSD) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti YUSD-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 1.3856 ja kasvuvauhti 21.55%. YieldFi yToken (YUSD) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti YUSD-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 1.4549 ja kasvuvauhti 27.63%. YieldFi yToken (YUSD) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 YieldFi yToken-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 2.3699. YieldFi yToken (YUSD) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 YieldFi yToken-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 3.8604. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 1.14 0.00%

2026 $ 1.1969 5.00%

2027 $ 1.2568 10.25%

2028 $ 1.3196 15.76%

2029 $ 1.3856 21.55%

2030 $ 1.4549 27.63%

2031 $ 1.5277 34.01%

2032 $ 1.6040 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 1.6842 47.75%

2034 $ 1.7685 55.13%

2035 $ 1.8569 62.89%

2036 $ 1.9497 71.03%

2037 $ 2.0472 79.59%

2038 $ 2.1496 88.56%

2039 $ 2.2571 97.99%

2040 $ 2.3699 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin YieldFi yToken-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 1.14 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 1.1401 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 1.1410 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 1.1446 0.41% YieldFi yToken (YUSD) -hintaennuste tänään YUSD-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $1.14 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. YieldFi yToken (YUSD) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) YUSD-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $1.1401 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. YieldFi yToken (YUSD) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste YUSD-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $1.1410 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. YieldFi yToken (YUSD) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin YUSD-rahakkeiden arvioitu hinta on $1.1446 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

YieldFi yToken-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 136.22M$ 136.22M $ 136.22M Kierrossa oleva tarjonta 120.51M 120.51M 120.51M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- YUSD-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi YUSD-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 120.51M ja sen markkina-arvo on $ 136.22M. Näytä YUSD-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen YieldFi yToken-hinta Viimeisimpien YieldFi yToken-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan YieldFi yToken-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 1.14USD. YieldFi yToken-rahakkeiden (YUSD) kierrossa oleva tarjonta on 120.51M YUSD , jolloin sen markkina-arvo on $136,221,079 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.02% $ 0.000268 $ 1.14 $ 1.14

7 päivää 0.18% $ 0.002066 $ 1.1352 $ 1.1245

30 päivää 0.96% $ 0.010965 $ 1.1352 $ 1.1245 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana YieldFi yToken-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000268 , mikä kuvastaa 0.02% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana YieldFi yToken-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $1.1352 ja alimmillaan $1.1245 . Sen hinta on muuttunut 0.18% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee YUSD-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana YieldFi yToken-rahakkeiden hinta on muuttunut 0.96% , joka heijastaa noin $0.010965 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että YUSD-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka YieldFi yToken (YUSD) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? YieldFi yToken-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia YUSD-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa YieldFi yToken-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee YUSD-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa YieldFi yToken-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee YUSD-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi YUSD-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä YieldFi yToken-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi YUSD-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

YUSD-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

