MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) /

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Wrapped Aave Gnosis GNO-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon WAGNOGNO kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta WAGNOGNO-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Wrapped Aave Gnosis GNO-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Wrapped Aave Gnosis GNO-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Wrapped Aave Gnosis GNO saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 126.85 vuonna 2025. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Wrapped Aave Gnosis GNO saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 133.1925 vuonna 2026. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan WAGNOGNO-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 139.8521 10.25% kasvuvauhdilla. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan WAGNOGNO-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 146.8447 15.76% kasvuvauhdilla. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti WAGNOGNO-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 154.1869 ja kasvuvauhti 21.55%. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti WAGNOGNO-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 161.8963 ja kasvuvauhti 27.63%. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Wrapped Aave Gnosis GNO-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 263.7120. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Wrapped Aave Gnosis GNO-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 429.5591. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 126.85 0.00%

2026 $ 133.1925 5.00%

2027 $ 139.8521 10.25%

2028 $ 146.8447 15.76%

2029 $ 154.1869 21.55%

2030 $ 161.8963 27.63%

2031 $ 169.9911 34.01%

2032 $ 178.4906 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 187.4152 47.75%

2034 $ 196.7859 55.13%

2035 $ 206.6252 62.89%

2036 $ 216.9565 71.03%

2037 $ 227.8043 79.59%

2038 $ 239.1945 88.56%

2039 $ 251.1543 97.99%

2040 $ 263.7120 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Wrapped Aave Gnosis GNO-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 126.85 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 126.8673 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 126.9716 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 127.3713 0.41% Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) -hintaennuste tänään WAGNOGNO-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $126.85 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) WAGNOGNO-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $126.8673 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste WAGNOGNO-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $126.9716 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin WAGNOGNO-rahakkeiden arvioitu hinta on $127.3713 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Wrapped Aave Gnosis GNO-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 101.68K$ 101.68K $ 101.68K Kierrossa oleva tarjonta 799.18 799.18 799.18 Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- WAGNOGNO-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi WAGNOGNO-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 799.18 ja sen markkina-arvo on $ 101.68K. Näytä WAGNOGNO-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Wrapped Aave Gnosis GNO-hinta Viimeisimpien Wrapped Aave Gnosis GNO-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Wrapped Aave Gnosis GNO-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 126.85USD. Wrapped Aave Gnosis GNO-rahakkeiden (WAGNOGNO) kierrossa oleva tarjonta on 799.18 WAGNOGNO , jolloin sen markkina-arvo on $101,682 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.96% $ 1.2 $ 131.75 $ 121.9

7 päivää -2.97% $ -3.7727 $ 133.4345 $ 114.6327

30 päivää 1.55% $ 1.9615 $ 133.4345 $ 114.6327 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Wrapped Aave Gnosis GNO-rahakkeiden hinta on muuttunut $1.2 , mikä kuvastaa 0.96% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Wrapped Aave Gnosis GNO-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $133.4345 ja alimmillaan $114.6327 . Sen hinta on muuttunut -2.97% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee WAGNOGNO-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Wrapped Aave Gnosis GNO-rahakkeiden hinta on muuttunut 1.55% , joka heijastaa noin $1.9615 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että WAGNOGNO-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Wrapped Aave Gnosis GNO-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia WAGNOGNO-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Wrapped Aave Gnosis GNO-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee WAGNOGNO-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Wrapped Aave Gnosis GNO-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee WAGNOGNO-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi WAGNOGNO-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Wrapped Aave Gnosis GNO-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi WAGNOGNO-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

WAGNOGNO-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako WAGNOGNO-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan WAGNOGNO saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on WAGNOGNO-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) -hintaennustetyökalun mukaan WAGNOGNO-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi WAGNOGNO maksaa vuonna 2026? 1 Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan WAGNOGNO-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta WAGNOGNO-rahakkeille vuonna 2027? Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 WAGNOGNO-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on WAGNOGNO-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on WAGNOGNO-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi WAGNOGNO maksaa vuonna 2030? 1 Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan WAGNOGNO-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on WAGNOGNO-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 WAGNOGNO-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt