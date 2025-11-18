Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Wrapped Aave Ethereum Lido GHO-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon WAETHLIDOGHO kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Wrapped Aave Ethereum Lido GHO-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO-hintaennuste
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Wrapped Aave Ethereum Lido GHO saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.023 vuonna 2025.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Wrapped Aave Ethereum Lido GHO saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.0741 vuonna 2026.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan WAETHLIDOGHO-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 1.1278 10.25% kasvuvauhdilla.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan WAETHLIDOGHO-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 1.1842 15.76% kasvuvauhdilla.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti WAETHLIDOGHO-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 1.2434 ja kasvuvauhti 21.55%.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti WAETHLIDOGHO-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 1.3056 ja kasvuvauhti 27.63%.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Wrapped Aave Ethereum Lido GHO-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 2.1267.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Wrapped Aave Ethereum Lido GHO-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 3.4642.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 1.023
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0741
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1278
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1842
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2434
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3056
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3709
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4394
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 1.5114
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5870
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6663
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7496
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8371
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9290
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0254
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1267
    107.89%
Lyhyen aikavälin Wrapped Aave Ethereum Lido GHO-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 1.023
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 1.0231
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 1.0239
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 1.0272
    0.41%
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) -hintaennuste tänään

WAETHLIDOGHO-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $1.023. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) WAETHLIDOGHO-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $1.0231. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste WAETHLIDOGHO-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $1.0239. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin WAETHLIDOGHO-rahakkeiden arvioitu hinta on $1.0272. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

--

$ 11.82M
$ 11.82M$ 11.82M

11.55M
11.55M 11.55M

WAETHLIDOGHO-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --.
Lisäksi WAETHLIDOGHO-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 11.55M ja sen markkina-arvo on $ 11.82M.

Historiallinen Wrapped Aave Ethereum Lido GHO-hinta

Viimeisimpien Wrapped Aave Ethereum Lido GHO-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Wrapped Aave Ethereum Lido GHO-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 1.023USD. Wrapped Aave Ethereum Lido GHO-rahakkeiden (WAETHLIDOGHO) kierrossa oleva tarjonta on 11.55M WAETHLIDOGHO, jolloin sen markkina-arvo on $11,817,618.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    0.00%
    $ 0
    $ 1.024
    $ 1.017
  • 7 päivää
    -0.02%
    $ -0.000283
    $ 1.0301
    $ 1.0142
  • 30 päivää
    0.14%
    $ 0.001482
    $ 1.0301
    $ 1.0142
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Wrapped Aave Ethereum Lido GHO-rahakkeiden hinta on muuttunut $0, mikä kuvastaa 0.00% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Wrapped Aave Ethereum Lido GHO-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $1.0301 ja alimmillaan $1.0142. Sen hinta on muuttunut -0.02%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee WAETHLIDOGHO-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Wrapped Aave Ethereum Lido GHO-rahakkeiden hinta on muuttunut 0.14%, joka heijastaa noin $0.001482 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että WAETHLIDOGHO-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia WAETHLIDOGHO-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Wrapped Aave Ethereum Lido GHO-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee WAETHLIDOGHO-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Wrapped Aave Ethereum Lido GHO-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee WAETHLIDOGHO-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi WAETHLIDOGHO-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Wrapped Aave Ethereum Lido GHO-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi WAETHLIDOGHO-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

WAETHLIDOGHO-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako WAETHLIDOGHO-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan WAETHLIDOGHO saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on WAETHLIDOGHO-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) -hintaennustetyökalun mukaan WAETHLIDOGHO-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi WAETHLIDOGHO maksaa vuonna 2026?
1 Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan WAETHLIDOGHO-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta WAETHLIDOGHO-rahakkeille vuonna 2027?
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 WAETHLIDOGHO-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on WAETHLIDOGHO-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on WAETHLIDOGHO-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi WAETHLIDOGHO maksaa vuonna 2030?
1 Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan WAETHLIDOGHO-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on WAETHLIDOGHO-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 WAETHLIDOGHO-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 01:27:43 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.