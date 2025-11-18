Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Wrapped Aave Base wstETH-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon WABASWSTETH kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Wrapped Aave Base wstETH-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Wrapped Aave Base wstETH-hintaennuste
--
----
0.00%
USD
Todellinen
Ennuste
Wrapped Aave Base wstETH-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Wrapped Aave Base wstETH saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 3,693.36 vuonna 2025.

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Wrapped Aave Base wstETH saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 3,878.0280 vuonna 2026.

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan WABASWSTETH-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 4,071.9294 10.25% kasvuvauhdilla.

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan WABASWSTETH-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 4,275.5258 15.76% kasvuvauhdilla.

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti WABASWSTETH-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 4,489.3021 ja kasvuvauhti 21.55%.

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti WABASWSTETH-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 4,713.7672 ja kasvuvauhti 27.63%.

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Wrapped Aave Base wstETH-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 7,678.2301.

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Wrapped Aave Base wstETH-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 12,507.0278.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 3,693.36
    0.00%
  • 2026
    $ 3,878.0280
    5.00%
  • 2027
    $ 4,071.9294
    10.25%
  • 2028
    $ 4,275.5258
    15.76%
  • 2029
    $ 4,489.3021
    21.55%
  • 2030
    $ 4,713.7672
    27.63%
  • 2031
    $ 4,949.4556
    34.01%
  • 2032
    $ 5,196.9284
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 5,456.7748
    47.75%
  • 2034
    $ 5,729.6135
    55.13%
  • 2035
    $ 6,016.0942
    62.89%
  • 2036
    $ 6,316.8989
    71.03%
  • 2037
    $ 6,632.7439
    79.59%
  • 2038
    $ 6,964.3811
    88.56%
  • 2039
    $ 7,312.6001
    97.99%
  • 2040
    $ 7,678.2301
    107.89%
Lyhyen aikavälin Wrapped Aave Base wstETH-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 3,693.36
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 3,693.8659
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 3,696.9015
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 3,708.5381
    0.41%
Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) -hintaennuste tänään

WABASWSTETH-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $3,693.36. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) WABASWSTETH-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $3,693.8659. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste WABASWSTETH-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $3,696.9015. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin WABASWSTETH-rahakkeiden arvioitu hinta on $3,708.5381. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Wrapped Aave Base wstETH-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

--
----

--

$ 99.97K
$ 99.97K$ 99.97K

27.07
27.07 27.07

--
----

--

WABASWSTETH-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --.
Lisäksi WABASWSTETH-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 27.07 ja sen markkina-arvo on $ 99.97K.

Historiallinen Wrapped Aave Base wstETH-hinta

Viimeisimpien Wrapped Aave Base wstETH-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Wrapped Aave Base wstETH-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 3,693.36USD. Wrapped Aave Base wstETH-rahakkeiden (WABASWSTETH) kierrossa oleva tarjonta on 27.07 WABASWSTETH, jolloin sen markkina-arvo on $99,969.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -1.34%
    $ -50.2812
    $ 3,911.12
    $ 3,713.91
  • 7 päivää
    -14.71%
    $ -543.4878
    $ 4,747.8248
    $ 3,731.3465
  • 30 päivää
    -22.20%
    $ -820.0537
    $ 4,747.8248
    $ 3,731.3465
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Wrapped Aave Base wstETH-rahakkeiden hinta on muuttunut $-50.2812, mikä kuvastaa -1.34% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Wrapped Aave Base wstETH-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $4,747.8248 ja alimmillaan $3,731.3465. Sen hinta on muuttunut -14.71%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee WABASWSTETH-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Wrapped Aave Base wstETH-rahakkeiden hinta on muuttunut -22.20%, joka heijastaa noin $-820.0537 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että WABASWSTETH-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Wrapped Aave Base wstETH-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia WABASWSTETH-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Wrapped Aave Base wstETH-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee WABASWSTETH-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Wrapped Aave Base wstETH-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee WABASWSTETH-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi WABASWSTETH-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Wrapped Aave Base wstETH-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi WABASWSTETH-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

WABASWSTETH-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako WABASWSTETH-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan WABASWSTETH saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on WABASWSTETH-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) -hintaennustetyökalun mukaan WABASWSTETH-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi WABASWSTETH maksaa vuonna 2026?
1 Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan WABASWSTETH-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta WABASWSTETH-rahakkeille vuonna 2027?
Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 WABASWSTETH-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on WABASWSTETH-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on WABASWSTETH-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi WABASWSTETH maksaa vuonna 2030?
1 Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan WABASWSTETH-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on WABASWSTETH-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 WABASWSTETH-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.