Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Wrapped Aave Avalanche USDT-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon WAAVAUSDT kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Wrapped Aave Avalanche USDT-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Wrapped Aave Avalanche USDT-hintaennuste
--
----
0.00%
USD
Todellinen
Ennuste
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 02:54:36 (UTC+8)

Wrapped Aave Avalanche USDT-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Wrapped Aave Avalanche USDT saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.22 vuonna 2025.

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Wrapped Aave Avalanche USDT saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.281 vuonna 2026.

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan WAAVAUSDT-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 1.3450 10.25% kasvuvauhdilla.

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan WAAVAUSDT-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 1.4123 15.76% kasvuvauhdilla.

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti WAAVAUSDT-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 1.4829 ja kasvuvauhti 21.55%.

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti WAAVAUSDT-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 1.5570 ja kasvuvauhti 27.63%.

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Wrapped Aave Avalanche USDT-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 2.5362.

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Wrapped Aave Avalanche USDT-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 4.1313.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 1.22
    0.00%
  • 2026
    $ 1.281
    5.00%
  • 2027
    $ 1.3450
    10.25%
  • 2028
    $ 1.4123
    15.76%
  • 2029
    $ 1.4829
    21.55%
  • 2030
    $ 1.5570
    27.63%
  • 2031
    $ 1.6349
    34.01%
  • 2032
    $ 1.7166
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 1.8024
    47.75%
  • 2034
    $ 1.8926
    55.13%
  • 2035
    $ 1.9872
    62.89%
  • 2036
    $ 2.0866
    71.03%
  • 2037
    $ 2.1909
    79.59%
  • 2038
    $ 2.3004
    88.56%
  • 2039
    $ 2.4155
    97.99%
  • 2040
    $ 2.5362
    107.89%
Näytä lisää

Lyhyen aikavälin Wrapped Aave Avalanche USDT-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 1.22
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 1.2201
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 1.2211
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 1.2250
    0.41%
Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) -hintaennuste tänään

WAAVAUSDT-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $1.22. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) WAAVAUSDT-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $1.2201. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste WAAVAUSDT-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $1.2211. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin WAAVAUSDT-rahakkeiden arvioitu hinta on $1.2250. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Wrapped Aave Avalanche USDT-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

--
----

--

$ 78.43K
$ 78.43K$ 78.43K

64.50K
64.50K 64.50K

--
----

--

WAAVAUSDT-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --.
Lisäksi WAAVAUSDT-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 64.50K ja sen markkina-arvo on $ 78.43K.

Historiallinen Wrapped Aave Avalanche USDT-hinta

Viimeisimpien Wrapped Aave Avalanche USDT-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Wrapped Aave Avalanche USDT-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 1.22USD. Wrapped Aave Avalanche USDT-rahakkeiden (WAAVAUSDT) kierrossa oleva tarjonta on 64.50K WAAVAUSDT, jolloin sen markkina-arvo on $78,426.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    0.00%
    $ 0
    $ 1.22
    $ 1.22
  • 7 päivää
    2.56%
    $ 0.031196
    $ 1.2205
    $ 1.1881
  • 30 päivää
    2.51%
    $ 0.030632
    $ 1.2205
    $ 1.1881
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Wrapped Aave Avalanche USDT-rahakkeiden hinta on muuttunut $0, mikä kuvastaa 0.00% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Wrapped Aave Avalanche USDT-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $1.2205 ja alimmillaan $1.1881. Sen hinta on muuttunut 2.56%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee WAAVAUSDT-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Wrapped Aave Avalanche USDT-rahakkeiden hinta on muuttunut 2.51%, joka heijastaa noin $0.030632 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että WAAVAUSDT-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Wrapped Aave Avalanche USDT-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia WAAVAUSDT-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Wrapped Aave Avalanche USDT-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee WAAVAUSDT-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Wrapped Aave Avalanche USDT-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee WAAVAUSDT-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi WAAVAUSDT-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Wrapped Aave Avalanche USDT-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi WAAVAUSDT-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

WAAVAUSDT-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako WAAVAUSDT-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan WAAVAUSDT saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on WAAVAUSDT-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) -hintaennustetyökalun mukaan WAAVAUSDT-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi WAAVAUSDT maksaa vuonna 2026?
1 Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan WAAVAUSDT-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta WAAVAUSDT-rahakkeille vuonna 2027?
Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 WAAVAUSDT-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on WAAVAUSDT-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on WAAVAUSDT-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi WAAVAUSDT maksaa vuonna 2030?
1 Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan WAAVAUSDT-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on WAAVAUSDT-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 WAAVAUSDT-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 02:54:36 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.