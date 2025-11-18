MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) /

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Wrapped Aave Avalanche USDC-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon WAAVAUSDC kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Wrapped Aave Avalanche USDC-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Wrapped Aave Avalanche USDC-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Wrapped Aave Avalanche USDC saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.2 vuonna 2025. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Wrapped Aave Avalanche USDC saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.26 vuonna 2026. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan WAAVAUSDC-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 1.323 10.25% kasvuvauhdilla. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan WAAVAUSDC-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 1.3891 15.76% kasvuvauhdilla. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti WAAVAUSDC-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 1.4586 ja kasvuvauhti 21.55%. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti WAAVAUSDC-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 1.5315 ja kasvuvauhti 27.63%. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Wrapped Aave Avalanche USDC-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 2.4947. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Wrapped Aave Avalanche USDC-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 4.0636. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 1.2 0.00%

2026 $ 1.26 5.00%

2027 $ 1.323 10.25%

2028 $ 1.3891 15.76%

2029 $ 1.4586 21.55%

2030 $ 1.5315 27.63%

2031 $ 1.6081 34.01%

2032 $ 1.6885 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 1.7729 47.75%

2034 $ 1.8615 55.13%

2035 $ 1.9546 62.89%

2036 $ 2.0524 71.03%

2037 $ 2.1550 79.59%

2038 $ 2.2627 88.56%

2039 $ 2.3759 97.99%

2040 $ 2.4947 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Wrapped Aave Avalanche USDC-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 1.2 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 1.2001 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 1.2011 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 1.2049 0.41% Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) -hintaennuste tänään WAAVAUSDC-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $1.2 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) WAAVAUSDC-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $1.2001 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste WAAVAUSDC-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $1.2011 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin WAAVAUSDC-rahakkeiden arvioitu hinta on $1.2049 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Wrapped Aave Avalanche USDC-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 47.56K$ 47.56K $ 47.56K Kierrossa oleva tarjonta 39.64K 39.64K 39.64K Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- WAAVAUSDC-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi WAAVAUSDC-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 39.64K ja sen markkina-arvo on $ 47.56K. Näytä WAAVAUSDC-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Wrapped Aave Avalanche USDC-hinta Viimeisimpien Wrapped Aave Avalanche USDC-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Wrapped Aave Avalanche USDC-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 1.2USD. Wrapped Aave Avalanche USDC-rahakkeiden (WAAVAUSDC) kierrossa oleva tarjonta on 39.64K WAAVAUSDC , jolloin sen markkina-arvo on $47,563 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.00% $ 0 $ 1.2 $ 1.2

7 päivää 2.49% $ 0.029909 $ 1.2032 $ 1.1729

30 päivää 2.31% $ 0.027726 $ 1.2032 $ 1.1729 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Wrapped Aave Avalanche USDC-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa 0.00% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Wrapped Aave Avalanche USDC-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $1.2032 ja alimmillaan $1.1729 . Sen hinta on muuttunut 2.49% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee WAAVAUSDC-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Wrapped Aave Avalanche USDC-rahakkeiden hinta on muuttunut 2.31% , joka heijastaa noin $0.027726 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että WAAVAUSDC-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Wrapped Aave Avalanche USDC-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia WAAVAUSDC-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Wrapped Aave Avalanche USDC-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee WAAVAUSDC-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Wrapped Aave Avalanche USDC-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee WAAVAUSDC-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi WAAVAUSDC-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Wrapped Aave Avalanche USDC-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi WAAVAUSDC-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

WAAVAUSDC-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako WAAVAUSDC-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan WAAVAUSDC saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on WAAVAUSDC-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) -hintaennustetyökalun mukaan WAAVAUSDC-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi WAAVAUSDC maksaa vuonna 2026? 1 Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan WAAVAUSDC-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta WAAVAUSDC-rahakkeille vuonna 2027? Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 WAAVAUSDC-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on WAAVAUSDC-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on WAAVAUSDC-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi WAAVAUSDC maksaa vuonna 2030? 1 Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan WAAVAUSDC-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on WAAVAUSDC-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 WAAVAUSDC-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.