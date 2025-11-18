MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Waveform by Virtuals (WAVE) /

Waveform by Virtuals (WAVE) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Waveform by Virtuals-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon WAVE kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Waveform by Virtuals-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Waveform by Virtuals-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Waveform by Virtuals (WAVE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Waveform by Virtuals saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.004966 vuonna 2025. Waveform by Virtuals (WAVE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Waveform by Virtuals saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.005214 vuonna 2026. Waveform by Virtuals (WAVE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan WAVE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.005475 10.25% kasvuvauhdilla. Waveform by Virtuals (WAVE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan WAVE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.005748 15.76% kasvuvauhdilla. Waveform by Virtuals (WAVE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti WAVE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.006036 ja kasvuvauhti 21.55%. Waveform by Virtuals (WAVE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti WAVE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.006338 ja kasvuvauhti 27.63%. Waveform by Virtuals (WAVE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Waveform by Virtuals-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.010324. Waveform by Virtuals (WAVE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Waveform by Virtuals-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.016817. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.004966 0.00%

2026 $ 0.005214 5.00%

2027 $ 0.005475 10.25%

2028 $ 0.005748 15.76%

2029 $ 0.006036 21.55%

2030 $ 0.006338 27.63%

2031 $ 0.006655 34.01%

2032 $ 0.006987 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.007337 47.75%

2034 $ 0.007704 55.13%

2035 $ 0.008089 62.89%

2036 $ 0.008493 71.03%

2037 $ 0.008918 79.59%

2038 $ 0.009364 88.56%

2039 $ 0.009832 97.99%

2040 $ 0.010324 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Waveform by Virtuals-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.004966 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.004966 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.004970 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.004986 0.41% Waveform by Virtuals (WAVE) -hintaennuste tänään WAVE-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.004966 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Waveform by Virtuals (WAVE) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) WAVE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.004966 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Waveform by Virtuals (WAVE) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste WAVE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.004970 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Waveform by Virtuals (WAVE) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin WAVE-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.004986 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Waveform by Virtuals-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 4.97M$ 4.97M $ 4.97M Kierrossa oleva tarjonta 1.00B 1.00B 1.00B Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- WAVE-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi WAVE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 1.00B ja sen markkina-arvo on $ 4.97M. Näytä WAVE-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Waveform by Virtuals-hinta Viimeisimpien Waveform by Virtuals-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Waveform by Virtuals-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.004966USD. Waveform by Virtuals-rahakkeiden (WAVE) kierrossa oleva tarjonta on 1.00B WAVE , jolloin sen markkina-arvo on $4,966,286 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -3.73% $ -0.000192 $ 0.005300 $ 0.004899

7 päivää -11.81% $ -0.000586 $ 0.007087 $ 0.004750

30 päivää -28.74% $ -0.001427 $ 0.007087 $ 0.004750 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Waveform by Virtuals-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.000192 , mikä kuvastaa -3.73% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Waveform by Virtuals-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.007087 ja alimmillaan $0.004750 . Sen hinta on muuttunut -11.81% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee WAVE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Waveform by Virtuals-rahakkeiden hinta on muuttunut -28.74% , joka heijastaa noin $-0.001427 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että WAVE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Waveform by Virtuals (WAVE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Waveform by Virtuals-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia WAVE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Waveform by Virtuals-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee WAVE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Waveform by Virtuals-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee WAVE-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi WAVE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Waveform by Virtuals-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi WAVE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

WAVE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako WAVE-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan WAVE saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on WAVE-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Waveform by Virtuals (WAVE) -hintaennustetyökalun mukaan WAVE-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi WAVE maksaa vuonna 2026? 1 Waveform by Virtuals (WAVE) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan WAVE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta WAVE-rahakkeille vuonna 2027? Waveform by Virtuals (WAVE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 WAVE-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on WAVE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Waveform by Virtuals (WAVE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on WAVE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Waveform by Virtuals (WAVE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi WAVE maksaa vuonna 2030? 1 Waveform by Virtuals (WAVE) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan WAVE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on WAVE-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Waveform by Virtuals (WAVE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 WAVE-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.