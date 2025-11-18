VUSD (VUSD) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

VUSD (VUSD) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella VUSD saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.990624 vuonna 2025. VUSD (VUSD) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella VUSD saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 1.0401 vuonna 2026. VUSD (VUSD) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan VUSD-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 1.0921 10.25% kasvuvauhdilla. VUSD (VUSD) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan VUSD-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 1.1467 15.76% kasvuvauhdilla. VUSD (VUSD) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti VUSD-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 1.2041 ja kasvuvauhti 21.55%. VUSD (VUSD) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti VUSD-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 1.2643 ja kasvuvauhti 27.63%. VUSD (VUSD) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 VUSD-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 2.0594. VUSD (VUSD) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 VUSD-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 3.3546.

2026 $ 1.0401 5.00%

2027 $ 1.0921 10.25%

2028 $ 1.1467 15.76%

2029 $ 1.2041 21.55%

2030 $ 1.2643 27.63%

2031 $ 1.3275 34.01%

2032 $ 1.3939 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 1.4636 47.75%

2034 $ 1.5367 55.13%

2035 $ 1.6136 62.89%

2036 $ 1.6943 71.03%

2037 $ 1.7790 79.59%

2038 $ 1.8679 88.56%

2039 $ 1.9613 97.99%

2040 $ 2.0594 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin VUSD-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.990624 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.990759 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.991573 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.994695 0.41% VUSD (VUSD) -hintaennuste tänään VUSD-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.990624 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. VUSD (VUSD) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) VUSD-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.990759 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. VUSD (VUSD) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste VUSD-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.991573 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. VUSD (VUSD) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin VUSD-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.994695 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

VUSD-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 1.50M Kierrossa oleva tarjonta 1.51M Volyymi (24 h) ---- VUSD-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi VUSD-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 1.51M ja sen markkina-arvo on $ 1.50M.

Historiallinen VUSD-hinta Viimeisimpien VUSD-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan VUSD-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.990624USD. VUSD-rahakkeiden (VUSD) kierrossa oleva tarjonta on 1.51M VUSD , jolloin sen markkina-arvo on $1,495,291 .

7 päivää -1.62% $ -0.016082 $ 1.0059 $ 0.978350

30 päivää -0.25% $ -0.002545 $ 1.0059 $ 0.978350 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana VUSD-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.003652 , mikä kuvastaa 0.37% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana VUSD-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $1.0059 ja alimmillaan $0.978350 . Sen hinta on muuttunut -1.62% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee VUSD-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana VUSD-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.25% , joka heijastaa noin $-0.002545 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että VUSD-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka VUSD (VUSD) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? VUSD-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia VUSD-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa VUSD-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee VUSD-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa VUSD-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee VUSD-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi VUSD-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä VUSD-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi VUSD-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

VUSD-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

