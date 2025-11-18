MEXC-pörssi / Kryptohintojen ennustaminen / Vouch Staked PLS (VPLS) /

Vouch Staked PLS (VPLS) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Vouch Staked PLS-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon VPLS kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta VPLS-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Vouch Staked PLS-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Vouch Staked PLS-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Vouch Staked PLS (VPLS) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Vouch Staked PLS saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000024 vuonna 2025. Vouch Staked PLS (VPLS) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Vouch Staked PLS saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000025 vuonna 2026. Vouch Staked PLS (VPLS) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan VPLS-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.000026 10.25% kasvuvauhdilla. Vouch Staked PLS (VPLS) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan VPLS-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.000027 15.76% kasvuvauhdilla. Vouch Staked PLS (VPLS) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti VPLS-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.000029 ja kasvuvauhti 21.55%. Vouch Staked PLS (VPLS) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti VPLS-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.000030 ja kasvuvauhti 27.63%. Vouch Staked PLS (VPLS) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Vouch Staked PLS-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000050. Vouch Staked PLS (VPLS) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Vouch Staked PLS-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000081. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.000024 0.00%

2026 $ 0.000025 5.00%

2027 $ 0.000026 10.25%

2028 $ 0.000027 15.76%

2029 $ 0.000029 21.55%

2030 $ 0.000030 27.63%

2031 $ 0.000032 34.01%

2032 $ 0.000033 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.000035 47.75%

2034 $ 0.000037 55.13%

2035 $ 0.000039 62.89%

2036 $ 0.000041 71.03%

2037 $ 0.000043 79.59%

2038 $ 0.000045 88.56%

2039 $ 0.000047 97.99%

2040 $ 0.000050 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Vouch Staked PLS-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.000024 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.000024 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.000024 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.000024 0.41% Vouch Staked PLS (VPLS) -hintaennuste tänään VPLS-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.000024 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Vouch Staked PLS (VPLS) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) VPLS-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000024 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Vouch Staked PLS (VPLS) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste VPLS-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000024 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Vouch Staked PLS (VPLS) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin VPLS-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.000024 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Vouch Staked PLS-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M Kierrossa oleva tarjonta 135.82B 135.82B 135.82B Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- VPLS-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi VPLS-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 135.82B ja sen markkina-arvo on $ 3.27M. Näytä VPLS-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Vouch Staked PLS-hinta Viimeisimpien Vouch Staked PLS-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Vouch Staked PLS-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.000024USD. Vouch Staked PLS-rahakkeiden (VPLS) kierrossa oleva tarjonta on 135.82B VPLS , jolloin sen markkina-arvo on $3,268,816 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.83% $ 0 $ 0.000025 $ 0.000023

7 päivää -28.27% $ -0.000006 $ 0.000034 $ 0.000023

30 päivää -22.64% $ -0.000005 $ 0.000034 $ 0.000023 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Vouch Staked PLS-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa 0.83% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Vouch Staked PLS-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.000034 ja alimmillaan $0.000023 . Sen hinta on muuttunut -28.27% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee VPLS-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Vouch Staked PLS-rahakkeiden hinta on muuttunut -22.64% , joka heijastaa noin $-0.000005 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että VPLS-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Vouch Staked PLS (VPLS) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Vouch Staked PLS-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia VPLS-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Vouch Staked PLS-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee VPLS-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Vouch Staked PLS-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee VPLS-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi VPLS-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Vouch Staked PLS-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi VPLS-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

VPLS-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako VPLS-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan VPLS saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on VPLS-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Vouch Staked PLS (VPLS) -hintaennustetyökalun mukaan VPLS-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi VPLS maksaa vuonna 2026? 1 Vouch Staked PLS (VPLS) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan VPLS-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta VPLS-rahakkeille vuonna 2027? Vouch Staked PLS (VPLS) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 VPLS-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on VPLS-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Vouch Staked PLS (VPLS) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on VPLS-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Vouch Staked PLS (VPLS) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi VPLS maksaa vuonna 2030? 1 Vouch Staked PLS (VPLS) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan VPLS-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on VPLS-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Vouch Staked PLS (VPLS) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 VPLS-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt