Vies Token (VIES) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Vies Token-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon VIES kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Osta VIES-rahaketta

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Vies Token-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Vies Token-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Vies Token (VIES) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Vies Token saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000395 vuonna 2025. Vies Token (VIES) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Vies Token saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000414 vuonna 2026. Vies Token (VIES) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan VIES-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.000435 10.25% kasvuvauhdilla. Vies Token (VIES) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan VIES-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.000457 15.76% kasvuvauhdilla. Vies Token (VIES) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti VIES-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.000480 ja kasvuvauhti 21.55%. Vies Token (VIES) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti VIES-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.000504 ja kasvuvauhti 27.63%. Vies Token (VIES) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Vies Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000821. Vies Token (VIES) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Vies Token-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.001337. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.000395 0.00%

2026 $ 0.000414 5.00%

2027 $ 0.000435 10.25%

2028 $ 0.000457 15.76%

2029 $ 0.000480 21.55%

2030 $ 0.000504 27.63%

2031 $ 0.000529 34.01%

2032 $ 0.000555 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.000583 47.75%

2034 $ 0.000612 55.13%

2035 $ 0.000643 62.89%

2036 $ 0.000675 71.03%

2037 $ 0.000709 79.59%

2038 $ 0.000745 88.56%

2039 $ 0.000782 97.99%

2040 $ 0.000821 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Vies Token-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.000395 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.000395 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.000395 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.000396 0.41% Vies Token (VIES) -hintaennuste tänään VIES-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.000395 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Vies Token (VIES) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) VIES-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000395 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Vies Token (VIES) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste VIES-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000395 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Vies Token (VIES) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin VIES-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.000396 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Vies Token-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 320.27K$ 320.27K $ 320.27K Kierrossa oleva tarjonta 806.38M 806.38M 806.38M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- VIES-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi VIES-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 806.38M ja sen markkina-arvo on $ 320.27K. Näytä VIES-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Vies Token-hinta Viimeisimpien Vies Token-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Vies Token-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.000395USD. Vies Token-rahakkeiden (VIES) kierrossa oleva tarjonta on 806.38M VIES , jolloin sen markkina-arvo on $320,270 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -3.53% $ 0 $ 0.000418 $ 0.000397

7 päivää -28.27% $ -0.000111 $ 0.000994 $ 0.000398

30 päivää -60.24% $ -0.000238 $ 0.000994 $ 0.000398 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Vies Token-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa -3.53% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Vies Token-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.000994 ja alimmillaan $0.000398 . Sen hinta on muuttunut -28.27% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee VIES-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Vies Token-rahakkeiden hinta on muuttunut -60.24% , joka heijastaa noin $-0.000238 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että VIES-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Vies Token (VIES) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Vies Token-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia VIES-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Vies Token-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee VIES-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Vies Token-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee VIES-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi VIES-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Vies Token-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi VIES-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

VIES-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako VIES-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan VIES saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on VIES-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Vies Token (VIES) -hintaennustetyökalun mukaan VIES-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi VIES maksaa vuonna 2026? 1 Vies Token (VIES) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan VIES-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta VIES-rahakkeille vuonna 2027? Vies Token (VIES) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 VIES-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on VIES-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Vies Token (VIES) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on VIES-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Vies Token (VIES) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi VIES maksaa vuonna 2030? 1 Vies Token (VIES) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan VIES-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on VIES-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Vies Token (VIES) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 VIES-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt