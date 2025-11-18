VIDT DAO (VIDT) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki VIDT DAO-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon VIDT kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi VIDT DAO-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste VIDT DAO-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) VIDT DAO (VIDT) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella VIDT DAO saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000012 vuonna 2025. VIDT DAO (VIDT) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella VIDT DAO saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.000012 vuonna 2026. VIDT DAO (VIDT) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan VIDT-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.000013 10.25% kasvuvauhdilla. VIDT DAO (VIDT) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan VIDT-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.000014 15.76% kasvuvauhdilla. VIDT DAO (VIDT) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti VIDT-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.000014 ja kasvuvauhti 21.55%. VIDT DAO (VIDT) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti VIDT-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.000015 ja kasvuvauhti 27.63%. VIDT DAO (VIDT) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 VIDT DAO-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000025. VIDT DAO (VIDT) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 VIDT DAO-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.000041. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.000012 0.00%

2026 $ 0.000012 5.00%

2027 $ 0.000013 10.25%

2028 $ 0.000014 15.76%

2029 $ 0.000014 21.55%

2030 $ 0.000015 27.63%

2031 $ 0.000016 34.01%

2032 $ 0.000017 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.000018 47.75%

2034 $ 0.000019 55.13%

2035 $ 0.000019 62.89%

2036 $ 0.000020 71.03%

2037 $ 0.000021 79.59%

2038 $ 0.000023 88.56%

2039 $ 0.000024 97.99%

2040 $ 0.000025 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin VIDT DAO-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.000012 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.000012 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.000012 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.000012 0.41% VIDT DAO (VIDT) -hintaennuste tänään VIDT-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.000012 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. VIDT DAO (VIDT) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) VIDT-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000012 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. VIDT DAO (VIDT) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste VIDT-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.000012 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. VIDT DAO (VIDT) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin VIDT-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.000012 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

VIDT DAO-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 10.65K$ 10.65K $ 10.65K Kierrossa oleva tarjonta 869.80M 869.80M 869.80M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- VIDT-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi VIDT-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 869.80M ja sen markkina-arvo on $ 10.65K. Näytä VIDT-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen VIDT DAO-hinta Viimeisimpien VIDT DAO-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan VIDT DAO-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.000012USD. VIDT DAO-rahakkeiden (VIDT) kierrossa oleva tarjonta on 869.80M VIDT , jolloin sen markkina-arvo on $10,651.7 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 päivää 0.00% $ 0 $ 0.000076 $ 0.000076

30 päivää -83.79% $ -0.000010 $ 0.000076 $ 0.000012 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana VIDT DAO-rahakkeiden hinta on muuttunut $0 , mikä kuvastaa 0.00% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana VIDT DAO-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.000076 ja alimmillaan $0.000076 . Sen hinta on muuttunut 0.00% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee VIDT-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana VIDT DAO-rahakkeiden hinta on muuttunut -83.79% , joka heijastaa noin $-0.000010 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että VIDT-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka VIDT DAO (VIDT) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? VIDT DAO-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia VIDT-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa VIDT DAO-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee VIDT-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa VIDT DAO-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee VIDT-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi VIDT-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä VIDT DAO-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi VIDT-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

VIDT-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako VIDT-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan VIDT saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on VIDT-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? VIDT DAO (VIDT) -hintaennustetyökalun mukaan VIDT-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi VIDT maksaa vuonna 2026? 1 VIDT DAO (VIDT) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan VIDT-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta VIDT-rahakkeille vuonna 2027? VIDT DAO (VIDT) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 VIDT-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on VIDT-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan VIDT DAO (VIDT) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on VIDT-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan VIDT DAO (VIDT) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi VIDT maksaa vuonna 2030? 1 VIDT DAO (VIDT) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan VIDT-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on VIDT-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? VIDT DAO (VIDT) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 VIDT-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.