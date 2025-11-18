Verse World (VERSE) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki Verse World-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon VERSE kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Verse World-rahakkeiden hinnan
%

*Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin.

Verse World-hintaennuste
--
----
0.00%
USD
Todellinen
Ennuste
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 01:25:35 (UTC+8)

Verse World-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD)

Verse World (VERSE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle)

Ennusteesi perusteella Verse World saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.100789 vuonna 2025.

Verse World (VERSE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle)

Ennusteesi perusteella Verse World saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.105828 vuonna 2026.

Verse World (VERSE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan VERSE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.111119 10.25% kasvuvauhdilla.

Verse World (VERSE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua)

Hintaennustemoduulin mukaan VERSE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.116675 15.76% kasvuvauhdilla.

Verse World (VERSE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti VERSE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.122509 ja kasvuvauhti 21.55%.

Verse World (VERSE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)

Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti VERSE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.128635 ja kasvuvauhti 27.63%.

Verse World (VERSE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Verse World-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.209533.

Verse World (VERSE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua)

Vuonna 2050 Verse World-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.341307.

Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2025
    $ 0.100789
    0.00%
  • 2026
    $ 0.105828
    5.00%
  • 2027
    $ 0.111119
    10.25%
  • 2028
    $ 0.116675
    15.76%
  • 2029
    $ 0.122509
    21.55%
  • 2030
    $ 0.128635
    27.63%
  • 2031
    $ 0.135066
    34.01%
  • 2032
    $ 0.141820
    40.71%
Vuosi
Hinta
Kasvu
  • 2033
    $ 0.148911
    47.75%
  • 2034
    $ 0.156356
    55.13%
  • 2035
    $ 0.164174
    62.89%
  • 2036
    $ 0.172383
    71.03%
  • 2037
    $ 0.181002
    79.59%
  • 2038
    $ 0.190052
    88.56%
  • 2039
    $ 0.199555
    97.99%
  • 2040
    $ 0.209533
    107.89%
Näytä lisää

Lyhyen aikavälin Verse World-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle

Päivämäärä
Hintaennuste
Kasvu
  • November 18, 2025(Tänään)
    $ 0.100789
    0.00%
  • November 19, 2025(Huomenna)
    $ 0.100802
    0.01%
  • November 25, 2025(Tällä viikolla)
    $ 0.100885
    0.10%
  • December 18, 2025(30 päivää)
    $ 0.101203
    0.41%
Verse World (VERSE) -hintaennuste tänään

VERSE-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.100789. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.

Verse World (VERSE) -hintaennuste huomiselle

Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) VERSE-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.100802. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.

Verse World (VERSE) -hintaennuste tälle viikolle

November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste VERSE-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.100885. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.

Verse World (VERSE) -hintaennuste 30 päivälle

Katsottaessa 30 päivää eteenpäin VERSE-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.101203. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Verse World-rahakkeiden nykyiset hintatilastot

--
----

--

$ 10.09M
$ 10.09M$ 10.09M

100.00M
100.00M 100.00M

--
----

--

VERSE-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --.
Lisäksi VERSE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 100.00M ja sen markkina-arvo on $ 10.09M.

Historiallinen Verse World-hinta

Viimeisimpien Verse World-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Verse World-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.100789USD. Verse World-rahakkeiden (VERSE) kierrossa oleva tarjonta on 100.00M VERSE, jolloin sen markkina-arvo on $10,085,229.

Kausi
Muuta(%)
Muuta(USD)
Korkea
Matala
  • 24 tuntia
    -1.22%
    $ -0.001246
    $ 0.105313
    $ 0.100599
  • 7 päivää
    -4.42%
    $ -0.004460
    $ 0.122833
    $ 0.099653
  • 30 päivää
    -17.87%
    $ -0.018017
    $ 0.122833
    $ 0.099653
24 tunnin suorituskyky

Viimeisen 24 tunnin aikana Verse World-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.001246, mikä kuvastaa -1.22% arvon muutosta.

7 päivän suorituskyky

Viimeisen 7 päivän aikana Verse World-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.122833 ja alimmillaan $0.099653. Sen hinta on muuttunut -4.42%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee VERSE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.

30 päivän suorituskyky

Viimeisen kuukauden aikana Verse World-rahakkeiden hinta on muuttunut -17.87%, joka heijastaa noin $-0.018017 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että VERSE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Verse World (VERSE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?

Verse World-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia VERSE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.

1. Anna kasvuennustuksesi

Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Verse World-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.

2. Laske tulevaisuuden hinta

Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee VERSE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.

3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin

Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Verse World-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.

4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot

Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee VERSE-rahakkeiden tulevaisuuden.

Hintaennusteen tekniset indikaattorit

Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:

Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.

Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.

Relative Strength Index (RSI): Arvioi VERSE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Verse World-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi VERSE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

VERSE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK):

Kannattaako VERSE-rahakkeisiin sijoittaa nyt?
Ennusteidesi mukaan VERSE saavuttaa hinnan -- undefined, joten se on harkitsemisen arvoinen rahake.
Mikä on VERSE-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste?
Verse World (VERSE) -hintaennustetyökalun mukaan VERSE-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined.
Paljonko yksi VERSE maksaa vuonna 2026?
1 Verse World (VERSE) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan VERSE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026.
Mikä on ennustettu hinta VERSE-rahakkeille vuonna 2027?
Verse World (VERSE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 VERSE-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä.
Mikä on VERSE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028?
Hintaennusteesi mukaan Verse World (VERSE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028.
Mikä on VERSE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029?
Hintaennusteesi mukaan Verse World (VERSE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029.
Paljonko yksi VERSE maksaa vuonna 2030?
1 Verse World (VERSE) -rahakkeen hinta tänään on --. Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan VERSE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030.
Mikä on VERSE-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040?
Verse World (VERSE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 VERSE-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 01:25:35 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.