Hanki Verse World-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon VERSE kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Verse World-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. -- -- -- 0.00% USD Todellinen Ennuste Verse World-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Verse World (VERSE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Verse World saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.100789 vuonna 2025. Verse World (VERSE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Verse World saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.105828 vuonna 2026. Verse World (VERSE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan VERSE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.111119 10.25% kasvuvauhdilla. Verse World (VERSE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan VERSE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.116675 15.76% kasvuvauhdilla. Verse World (VERSE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti VERSE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.122509 ja kasvuvauhti 21.55%. Verse World (VERSE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti VERSE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.128635 ja kasvuvauhti 27.63%. Verse World (VERSE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Verse World-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.209533. Verse World (VERSE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Verse World-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.341307. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.100789 0.00%

2026 $ 0.105828 5.00%

2027 $ 0.111119 10.25%

2028 $ 0.116675 15.76%

2029 $ 0.122509 21.55%

2030 $ 0.128635 27.63%

2031 $ 0.135066 34.01%

2032 $ 0.141820 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.148911 47.75%

2034 $ 0.156356 55.13%

2035 $ 0.164174 62.89%

2036 $ 0.172383 71.03%

2037 $ 0.181002 79.59%

2038 $ 0.190052 88.56%

2039 $ 0.199555 97.99%

2040 $ 0.209533 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Verse World-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.100789 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.100802 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.100885 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.101203 0.41% Verse World (VERSE) -hintaennuste tänään VERSE-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.100789 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Verse World (VERSE) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) VERSE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.100802 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Verse World (VERSE) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste VERSE-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.100885 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Verse World (VERSE) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin VERSE-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.101203 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Verse World-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta ---- -- Hintamuutos (24 h) -- Markkina-arvo $ 10.09M$ 10.09M $ 10.09M Kierrossa oleva tarjonta 100.00M 100.00M 100.00M Volyymi (24 h) ---- -- Volyymi (24 h) -- VERSE-rahakkeiden viimeisin hinta on --. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi --. Lisäksi VERSE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 100.00M ja sen markkina-arvo on $ 10.09M. Näytä VERSE-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Verse World-hinta Viimeisimpien Verse World-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Verse World-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.100789USD. Verse World-rahakkeiden (VERSE) kierrossa oleva tarjonta on 100.00M VERSE , jolloin sen markkina-arvo on $10,085,229 . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -1.22% $ -0.001246 $ 0.105313 $ 0.100599

7 päivää -4.42% $ -0.004460 $ 0.122833 $ 0.099653

30 päivää -17.87% $ -0.018017 $ 0.122833 $ 0.099653 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Verse World-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.001246 , mikä kuvastaa -1.22% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Verse World-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.122833 ja alimmillaan $0.099653 . Sen hinta on muuttunut -4.42% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee VERSE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Verse World-rahakkeiden hinta on muuttunut -17.87% , joka heijastaa noin $-0.018017 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että VERSE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.

Kuinka Verse World (VERSE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Verse World-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia VERSE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Verse World-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee VERSE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Verse World-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee VERSE-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi VERSE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Verse World-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi VERSE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

VERSE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako VERSE-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan VERSE saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on VERSE-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Verse World (VERSE) -hintaennustetyökalun mukaan VERSE-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi VERSE maksaa vuonna 2026? 1 Verse World (VERSE) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan VERSE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta VERSE-rahakkeille vuonna 2027? Verse World (VERSE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 VERSE-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on VERSE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Verse World (VERSE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on VERSE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Verse World (VERSE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi VERSE maksaa vuonna 2030? 1 Verse World (VERSE) -rahakkeen hinta tänään on -- . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan VERSE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on VERSE-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Verse World (VERSE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 VERSE-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.